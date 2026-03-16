خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جاده قدیم تبریز _ بستان آباد مسدود شد
کد خبر : 1762809
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس اطلاعیه فوری اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی؛ جاده قدیم تبریز_بستان آباد در مسیرهای رفت و برگشت به دلیل تخریب یکی از پل‌های میان‌جاده‌ای نزدیکی پلیس‌راه تبریز_بستان‌آباد در اثر اصابت موشک تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام می‌ شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بر اساس اطلاعیه فوری اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی؛ جاده قدیم تبریز_بستان آباد در مسیرهای رفت و برگشت به دلیل تخریب یکی از پل‌های میان‌جاده‌ای نزدیکی پلیس‌راه تبریز_بستان‌آباد در اثر اصابت موشک تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام می‌ شود.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود برای تردد مابین تبریز-بستان‌آباد از مسیر آزادراه و مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

به محض مسیرگشایی و ترمیم اولیه پل توسط راهداران پرتلاش، اطلاعیه عبور از جاده قدیم تبریز-بستان‌آباد منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

