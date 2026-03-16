جاده قدیم تبریز _ بستان آباد مسدود شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بر اساس اطلاعیه فوری اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی؛ جاده قدیم تبریز_بستان آباد در مسیرهای رفت و برگشت به دلیل تخریب یکی از پل‌های میان‌جاده‌ای نزدیکی پلیس‌راه تبریز_بستان‌آباد در اثر اصابت موشک تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام می‌ شود.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود برای تردد مابین تبریز-بستان‌آباد از مسیر آزادراه و مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

به محض مسیرگشایی و ترمیم اولیه پل توسط راهداران پرتلاش، اطلاعیه عبور از جاده قدیم تبریز-بستان‌آباد منتشر خواهد شد.

