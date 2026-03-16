برخورد قاطع دستگاه قضایی جلفا با مخلان آرامش عمومی در چهارشنبه آخر سال

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، «حسین امانی» در جمع خبرنگاران گفت: در شرایط کنونی و با توجه به تجاوز دشمنان به میهن اسلامی که به شهادت ولی‌امر مسلمین، جمعی از سرداران جبهه مقاومت و هم‌وطنان بی‌دفاع انجامید، جامعه بیش از هر زمان دیگری به حفظ آرامش و ثبات روانی نیاز دارد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، افزود: از عموم شهروندان تقاضا می‌شود با درک شرایط موجود و رعایت حال یکدیگر، از هرگونه رفتار پرخطر و استفاده از مواد محترقه و منفجره که موجب سلب آسایش عمومی و تهدید سلامت افراد می‌شود، اکیداً خودداری کنند.

دادستان جلفا: امنیت روانی شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است

دادستان جلفا تصریح کرد: در همین راستا، دستورات قضایی لازم به تمامی ضابطان ابلاغ شده است تا با افراد متخلفی که از طریق ایجاد حریق یا استفاده از مواد منفجره، امنیت و آرامش شهروندان را مختل می‌کنند، برخورد قاطع قانونی صورت گرفته و پرونده آنان جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شود.

