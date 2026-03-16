تخریب ۲ ساختمان پست در آذرشهر و عجب شیر/ تداوم بیوقفه خدمات پستی در آذربایجان شرقی
مدیرکل پست آذربایجان شرقی گفت: در پی حملات ددمنشانه آمریکایی صهیونی به خاک جمهوری اسلامی ایران، ۲ ساختمان اداری پست در شهرستان های آذرشهر و عجب شیر به طور کامل تخریب شده اند اما با این حال خدمات پستی بی وقفه درحال انجام است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جواد دباغ صادقیپور با اشاره به تداوم فعالیتهای پستی در شرایط ویژه روزهای اخیر اظهار کرد: با گذشت ۱۶ روز از تجاوز ددمنشانه دشمن آمریکایی و صهیونی به خاک ایران، کارکنان اداره کل پست آذربایجان شرقی بدون وقفه و تعطیلی در حال خدمترسانی به مردم شریف استان هستند و روند ارائه خدمات پستی حتی در سختترین شرایط نیز متوقف نشده است.
وی ادامه داد: تمام ۲۰ اداره پست در شهرستانها، پنج ناحیه پستی کلانشهر تبریز و ۳۵۰ دفتر خصوصی پیشخوان خدمات دولت در استان، فعال است و عملیات پستی را بیوقفه انجام میدهند.
صادقی پور با بیان اینکه کارکنان پست همواره در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند، افزود: همان طور که اشاره شد در جریان حملات دشمن متأسفانه ۲ ساختمان اداری پست در شهرستانهای آذرشهر و عجبشیر بر اثر اصابت موشک دشمن به طور کامل تخریب شد که این حادثه خسارات قابل توجهی به زیرساختهای پستی وارد کرد.
مدیرکل پست آذربایجان شرقی ادامه داد: در جریان این حملات ناجوانمردانه، یکی از کارکنان خدوم پست نیز به فیض شهادت نائل آمد که این ضایعه بزرگ موجب تأثر و اندوه مجموعه پست استان شد، اما روحیه خدمترسانی همکاران همچنان با قدرت ادامه دارد.
صادقیپور همچنین با اشاره به خسارات وارد شده به ساختمان اداره کل پست استان گفت: در پی موج انفجار ناشی از حملات در نزدیکی ساختمان اداره کل، بخشی از شیشههای بیرونی ساختمان دچار شکستگی شد و خسارات جزئی به مجموعه وارد آمد که با تلاش همکاران در حال رفع و بازسازی است.
وی در ادامه تأکید کرد: با وجود تمام این شرایط، خدمات پستی در استان حتی برای یک روز نیز متوقف نشده و کارکنان پست با روحیه جهادی در حال انجام مأموریت خود هستند.
مدیرکل پست آذربایجان شرقی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش حجم مرسولات در ایام پایان سال، تمام واحدهای پستی استان بدون تعطیلی به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا مردم بتوانند با اطمینان خاطر از خدمات پستی بهرهمند شوند و مرسولات خود را در سریعترین زمان ممکن ارسال و دریافت کنند.