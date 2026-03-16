واگذاری 300 قطعه زمین به خانواده شهدا و ایثارگران

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی‌پناه قویدل با اشاره به تولید ۷ هزار و ۲۰ محتوای خبری و ترویجی گفت: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، یکصد و 68 نماهنگ، موشن‌گرافی، ویدئو سرود و گزارش‌های ویدئویی تولید شده است.

وی اضافه کرد: همچنین 1249 یادواره و مراسم شهدا برگزار شده و مراسم‌های تشییع، هفتم و اربعین شهدای اقتدار، مدافع امنیت و مردمی نیز به نحو شایسته‌ای اجرا شده است.

مسئول تمشیت امور بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در خصوص اقدامات فرهنگی و میراثی، از احداث بنای موزه گلزار شهدای قزوین، ساماندهی گلزار مطهر شهدا و تهیه و نصب ۴۳ سنگ مزار شهدا خبر داد.

قویدل همچنین به پیگیری بازگشت پیکر شهید اکبر صفی صمغ‌آبادی از آبیک به قزوین و برگزاری مراسمات تشییع و همچنین مطالبه معرفی قزوین به عنوان پایتخت آزادگان ایران و اعلام رسمی آن در رویداد ملی آزادگان ایران به عنوان اقدامات شاخص این نهاد عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه خدمات حمایتی و رفاهی گام‌های موثری برداشته شده است، گفت: ۳۷۵ میلیارد تومان جهت وام خرید، تعمیرات و مناسب‌سازی مسکن پرداخت شده است.

مسئول تمشیت امور بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین بیان کرد: همچنین پیگیری، معرفی و واگذاری زمین به ۳۰۰ نفر از جامعه هدف و پرداخت ۸۷ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه شاهد به ۹۴۴ ایثارگر از دیگر اقدامات بنیاد بوده است.

قویدل در ادامه به خدمات بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات بیمه تکمیلی و همگانی به ۳۰ هزار نفر از ایثارگران، پرداخت یک میلیارد و ۳۹۲ میلیون ریال تسهیلات اشتغال و پرداخت تسهیلات و صدور معرفی‌نامه اشتغالزایی برای ۸۸۰ ایثارگر صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: اجرای طرح پایش سلامت برای ۳ هزار و ۹۸ ایثارگر، برگزاری کمیسیون‌های پزشکی برای ۸۸۵ ایثارگر و ارائه ۷۰۰ قلم تجهیزات پزشکی را از فعالیت‌های بنیاد در بخش سلامت و درمان برشمرد و افزود: ارائه ۲ هزار و ۹۴۵ مشاوره تخصصی و روان‌درمانی و ۹۸۱ مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی نیز برای پشتیبانی از سلامت روان و حل مسائل حقوقی ایثارگران انجام شده است.

مسئول تمشیت امور بنیاد شهید استان قزوین با اشاره به ارتباطات اجتماعی و مددکاری بیان کرد: برقراری ارتباط با ۷ هزار و ۷۴۰ نفر از ایثارگران در قالب طرح سپاس و مددکاری فردی و گروهی، رسیدگی به ۷۵۰ درخواست ایثارگران و برپایی ملاقات عمومی مدیرکل بنیاد با ۹۸۰ ایثارگر نشان‌دهنده توجه ویژه به حل مشکلات مستقیم جامعه هدف است.

قویدل در بخش آموزش و توانمندسازی، به برگزاری دوره‌های آموزش خانواده برای ۸۹۵ نفر، حمایت از ۵۰۷ دانش‌آموز و 1080 دانشجو، تحت پوشش قرار دادن یکصد و 67 نخبه و دانش‌پژوه و حمایت از ۱۰ مورد دستاورد علمی اشاره کرد.

وی در پایان با اشاره به فعالیت‌های ورزشی و تفریحی ادامه داد: ارائه خدمات مستمر در موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار قزوین، برگزاری تمرین و مسابقات ورزشی برای 1468 نفر و برگزاری اردوی زیارتی، سیاحتی و دانش‌آموزی برای ۷۵۷ نفر از دیگر برنامه‌های انجام شده برای شادابی و نشاط خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بوده است.

