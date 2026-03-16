دادستان مرکز استان خبرداد:

ممنوعیت حمل چوب در ایام نوروز/نظارت بر مجرمان حوزه محیط زیست و مناطع طبیعی

ممنوعیت حمل چوب در ایام نوروز/نظارت بر مجرمان حوزه محیط زیست و مناطع طبیعی
دادستان مرکز استان از ممنوعیت حمل چوب برای پیشگیری از قاچاق چوب در ایام نوروز خبر داد .

به گزارش ایلنا از گلستان، مهدی رزاقی نژاد گفت: برای پیشگیری از قاچاق چوب، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ حمل و انتقال هرگونه بار چوب و سایر محصولات و محمولات جنگلی و مرتعی در سطح استان و خروج آن از استان ممنوع است.

رزاقی نژاد افزود: پلیس راهور، نیروی انتظامی و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان موظف به همکاری با ادارات منابع طبیعی هستند.

رزاقی‌نژاد، گفت: ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها نیز مکلف شده اند، اسامی افرادی را که به‌صورت حرفه‌ای و سازمان‌یافته اقدام به تخریب، تصرف و تعرض به منابع ملی و طبیعی می‌کنند به دادستان ها اعلام کنند تا تحت نظر قرار گیرند.

وی ادامه داد: در راستای صیانت از منابع جنگلی استان، با نظارت دادستان ها، گشت های مشترک بازرسی اداره منابع طبیعی با همکاری تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی تشکیل و مکلف شده اند با اجرای طرح‌های مشترک، از مراکز خرید و فروش چوب بازرسی و با متخلفان برخورد کنند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
