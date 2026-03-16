ممنوعیت حمل چوب در ایام نوروز/نظارت بر مجرمان حوزه محیط زیست و مناطع طبیعی

به گزارش ایلنا از گلستان، مهدی رزاقی نژاد گفت: برای پیشگیری از قاچاق چوب، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ حمل و انتقال هرگونه بار چوب و سایر محصولات و محمولات جنگلی و مرتعی در سطح استان و خروج آن از استان ممنوع است.

رزاقی نژاد افزود: پلیس راهور، نیروی انتظامی و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان موظف به همکاری با ادارات منابع طبیعی هستند.

رزاقی‌نژاد، گفت: ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها نیز مکلف شده اند، اسامی افرادی را که به‌صورت حرفه‌ای و سازمان‌یافته اقدام به تخریب، تصرف و تعرض به منابع ملی و طبیعی می‌کنند به دادستان ها اعلام کنند تا تحت نظر قرار گیرند.

وی ادامه داد: در راستای صیانت از منابع جنگلی استان، با نظارت دادستان ها، گشت های مشترک بازرسی اداره منابع طبیعی با همکاری تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی تشکیل و مکلف شده اند با اجرای طرح‌های مشترک، از مراکز خرید و فروش چوب بازرسی و با متخلفان برخورد کنند.

