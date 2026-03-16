سامانه هوشمند کارت سوخت، گامی مؤثر در تسهیل خدمات رسانی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز با اشاره به دستاوردهای اخیر سامانه هوشمند کارت سوخت، از پیشرفت‌های چشمگیر در این حوزه خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، یوسف روشنی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه البرز با عنوان اینکه سامانه هوشمند کارت سوخت، گامی مؤثر در تسهیل خدمات رسانی است، اظهار کرد: از ابتدای طرح تاکنون، موفق به تولید حدود ۱۸۰۰ کارت هوشمند جدید شده‌ایم که گامی مهم در رفع نیازهای هموطنان است.

مدیر منطقه البرز همچنین از رمزگشایی بیش از ۲۱۱۰۰ فقره کارت سوخت از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: این اقدام، به رفع مشکل بسیاری از دارندگان کارت‌های سوخت و تسهیل فرآیند سوخت‌گیری آن‌ها کمک شایانی کرده است.

روشنی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های جایگاه‌داران و نواحی، از تحویل بیش از ۲۳۴۰۰ کارت جامانده به مالکین از ابتدای سال تاکنون توسط این عزیزان خبر داد و افزود: ما به دنبال ارائه خدمات با کیفیت و تسهیل دسترسی هموطنان به سوخت باکیفیت هستیم و تلاش می‌کنیم تا با به‌روزرسانی و بهبود سامانه هوشمند کارت سوخت، رضایت‌مندی مشتریان را افزایش دهیم.

وی در پایان بر تعهد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به ارائه خدمات مطلوب به مردم تاکید کرد.

