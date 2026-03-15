معاون تأمین سرمایه راهآهن کشور:
راهآهن یکی از ارکان غیرقابلانکار توسعه پایدار است / ضرورت ارتقاء بهرهوری از طریق تعامل با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حملونقل راهآهن جمهوری اسلامی ایران گفت: راهآهن یکی از ارکان غیرقابلانکار توسعه پایدار است و نقش کلیدی در کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، ناترازی سوخت، توسعه منطقهای و افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور دارد. بر این اساس ارتقاء بهرهوری از طریق تعامل با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان ضروری است.
به گزارش ایلنا، نوراله بیرانوند در جریان سفر یکروزه به استان مرکزی و بازدید از نقاط عملیاتی و حساس ادارهکل راه آهن اراک، در جمع خبرنگاران افزود: ارتباط میان بخش عملیات و مراکز علمی همواره مورد تأکید قرار دارد. بر این اساس ضروری است ارکان و چالشهای اصلی ادارهکل شناسایی شده و از طریق پیوند با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، برای آنها راهحلهای فناورانه یافت.
وی به ظرفیتهای استان مرکزی و دیگر استانهایی که تحت پوشش منطقه راهآهن اراک قرار دارند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: استانهای مرکزی و کرمانشاه در زمینه افزایش حملونقل بینالمللی ظرفیتهای بسیار مناسبی دارند. بر این اساس صادرات کالاهای صنعتی، مواد سوختی و کشاورزی، بر افزایش سهم حملونقل بینالمللی منطقه راهآهن اراک تأثیرگذار است.
معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حملونقل راهآهن جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه اراک، قطب تولید و تعمیرات ریلی کشور است و مشوقهای سرمایهگذاری مؤثری در راستای رونق تقاضای خرید ناوگان ریلی توسط بخش خصوصی از سوی شرکت راهآهن تدارک دیده شده است، لزوم اطلاعرسانی این مشوقها به سرمایهگذاران محلی مورد تأکید قرار دارد و ضروری است.
بیرانوند از مجاهدتهای مسئولانه و حضور پررنگ کارکنان این منطقه به ویژه در شرایط حساس جنگ ابراز قدردانی داشته و تصریح کرد: کلید ارتقاء کیفیت خدمات در گرو تکریم نیروی انسانی است. ارائه خدمات رفاهی و کیفی به همکاران در حوزههای مختلف، یک اصل بنیادین است. چرا که تنها با داشتن همکارانی خشنود و با انگیزه میتوان خدماتی قابلقبول به مشتریان و ذینفعان ارائه داد.