سخنگوی شورای شهر خبر داد:
تصویب طرح تفصیلی کوی ولیعصر اراک
سخنگوی شورای شهر اراک گفت: طرح تفصیلی کوی ولیعصر اراک به تصویب رسید. این طرح با هدف ساماندهی و توسعه این منطقه و با در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی به تأیید رسید. طرح تفصیلی این منطقه به بهبود فضای موجود و تسهیل در روند رفتوآمد شهروندان ساکن این ناحیه کمک میکند.
به گزارش ایلنا، علی چگینی در صحن علنی شورای شهر اراک، افزود: به دلیل وقوع شرایط جنگی در کشور، تمدید مهلت زمانی برای متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در شهر اراک به تصویب رسیده است. متقاضیان این حوزه مهلت دارند سایر مراحل اخذ پروانه را تا 15 خرداد ماه سال 1405 انجام داده و پروانه خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: بر اساس لایحه کمیسیون برنامه و بودجه، پیش از این مقرر شده بود شهروندانی که نسبت به تهیه نقشه معماری مصوب دارای تأییدیه نظام مهندسی و آتشنشانی اقدام کردهاند، بتوانند عوارض و بهای خدمات صدور پروانه را تا پایان سال 1404 صرفاً با ارائه نقشه معماری و بر اساس تعرفه همان سال پرداخت کنند.
سخنگوی شورای شهر اراک به دیگر مصوبات این شورا اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، املاک، سرمایهگذاری و گردشگری شورای شهر، با تملک 6 دانگ چند ساختمان واقع در خیابانهای شریعتی و امام موافقت شده و این موضوع با رعایت قوانین و مقررات به تصویب رسید.
چگینی به فرایند تصویب و اجرای مصوبات شورای شهر اراک اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: تمامی مصوبات جلسه صحن علنی شورای شهر اراک با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع و با رأی مثبت اعضای این شورا به تصویب رسیده است و به زودی برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ خواهد شد.