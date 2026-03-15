کمبودی در تامین کالاهای اساسی استان کردستان وجود ندارد/مردم نگران نباشند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی در استان خبر داد و گفت: اقلام ضروری از جمله برنج، روغن، شکر، گوشت و مرغ به میزان کافی در انبارها و سردخانهها ذخیره شده و مردم هیچ نگرانی بابت تامین این کالاها نداشته باشند.
به گزارش ایلنا، سعدی نقشبندی، با اشاره به رصد مستمر بازار و بازدید از مراکز عرضه در سنندج، اظهار کرد: نظارتها بر روند توزیع، قیمت و سلامت محصولات غذایی تا زمان بازگشت کامل آرامش به بازار ادامه خواهد داشت.
وی از تشدید نظارتها بر روند تامین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی در سطح بازار خبر داد و گفت: در پی شرایط اخیر و به منظور اطمینانبخشی به شهروندان، بازدیدهای میدانی از فروشگاهها و مراکز عرضه محصولات کشاورزی و مواد غذایی در سطح استان انجام شده و روند توزیع کالاهای اساسی به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچگونه کمبودی در تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم استان وجود ندارد، افزود: کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، مرغ منجمد، گوشت قرمز منجمد و آرد به میزان کافی در انبارها و سردخانههای دولتی و بخش خصوصی استان ذخیرهسازی شده و این ذخایر پاسخگوی نیاز استان در بازه زمانی طولانی است.
نقشبندی ادامه داد: تامین و توزیع کالاهای اساسی در چارچوب هماهنگی دستگاههای مسئول و در قالب قرارگاه تامین ، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی استان انجام میشود و بر اساس شاخص جمعیتی هر شهرستان، اقلام مورد نیاز به صورت مستمر در حال توزیع و تزریق به بازار است.
وی با اشاره به اهمیت تامین آرد و نان به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم گفت: کارخانههای آردسازی استان با ظرفیت مناسب فعال هستند و سهمیه آرد مورد نیاز خبازیها به طور منظم تأمین میشود و در صورت نیاز حتی مازاد بر سهمیه نیز در اختیار شهرستانها قرار میگیرد تا روند پخت نان بدون وقفه ادامه داشته باشد.
نقشبندی به نظارتهای بهداشتی بر فرآوردههای دامی اشاره کرد و افزود: تیمهای تخصصی نظارت به طور مستمر بر کشتارگاهها و مراکز تولید و عرضه فرآوردههای دامی نظارت دارند و در جریان بازرسیهای انجام شده، صدها مورد بازدید از مراکز مربوطه صورت گرفته و مقادیری از فرآوردههای غیرقابل مصرف نیز شناسایی و معدوم شده است تا سلامت مواد غذایی مصرفی شهروندان تضمین شود.
وی تاکید کرد: این نظارتها تا زمان برقراری آرامش کامل در بازار ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی در حوزه عرضه و قیمت کالاها، برخورد قانونی لازم با متخلفان انجام میشود.