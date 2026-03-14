استاندار قزوین خبر داد؛
راهاندازی طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی قزوین در سال آتی
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در بازدید از اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین با قدردانی از تلاشهای نیروهای اورژانس گفت: از همه کارکنان خدوم درمان، اورژانس و مجموعه سلامت استان که در این شرایط دشوار با روحیه جهادی در میدان خدمت حضور دارند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی ضمن قدردانی ویژه از مدیران و کادر درمان استان اضافه کرد: فعالیت در اورژانس کاری بسیار سنگین، حساس و در عین حال ارزشمند است و نیروهای این مجموعه در خط مقدم نجات جان مردم قرار دارند.
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به برنامههای توسعه زیرساختهای درمانی استان بیان کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در سال آینده راهاندازی طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی قزوین است و تلاش خواهیم کرد این مرکز درمانی هرچه سریعتر وارد چرخه خدمترسانی به مردم شود.
نوذری همچنین از برنامهریزی برای تقویت ناوگان اورژانس خبر داد و افزود: در راستای ارتقای خدمات فوریتهای پزشکی، تأمین پنج دستگاه آمبولانس جدید به صورت مشارکتی از محل اعتبارات استانی و ملی در دستور کار قرار گرفته است تا بخشی از نیازهای اورژانس استان تأمین شود.
وی تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان از هر اقدامی که موجب تقویت خدمات امدادی، درمانی و افزایش سرعت خدمترسانی به مردم شود حمایت خواهد کرد و تلاش میکنیم امکانات لازم برای فعالیت بهتر نیروهای اورژانس فراهم شود.
استاندار قزوین با اشاره به شرایط خاص کشور و تهاجمات اخیر دشمنان اظهار داشت: امروز کشور ما با جنگی نابرابر از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه است و متأسفانه استان قزوین نیز در برخی موارد شاهد تهاجم و تجاوز دشمن بوده است؛ از این رو لازم دانستم از مجموعه آتشنشانی و شهرداری قزوین بازدید کنم و از نزدیک در جریان میزان آمادگی این عزیزان قرار بگیرم.
نوذری افزود: خوشبختانه آتشنشانان استان در حوادث و مأموریتهای اخیر، بهویژه در رخدادهایی که در برخی مناطق صنعتی استان ایجاد شد، عملکرد بسیار مطلوبی داشتند و در کنار دیگر گروههای امدادی با سرعت و دقت وارد عمل شدند.
وی هدف دیگر این بازدید را قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای امدادرسان عنوان کرد و گفت: حضور در جمع این عزیزان برای عرض خداقوت و خستهنباشید کمترین کاری بود که میتوانستیم انجام دهیم. روحیه ایثار و آمادگی بالای این نیروها سرمایه ارزشمند مدیریت بحران استان است.
استاندار قزوین همچنین با اشاره به بازدید از سازمان آتشنشانی و خدماتایمنی از برنامهریزی و اقدامات شهرداری قزوین در تجهیز و تقویت مجموعه آتشنشانی قدردانی کرد و افزود: در استان قزوین ۱۲ ایستگاه آتشنشانی شهری و ۱۸ ایستگاه روستایی فعال است که خوشبختانه از آمادگی لازم برای مقابله با حوادث، بحرانها و شرایط اضطراری برخوردار هستند.
نوذری تأکید کرد: خدمات آتشنشانان در چنین شرایطی بسیار ارزشمند و حیاتی است و تلاشهای آنان در حفظ امنیت و آرامش مردم شایسته قدردانی است. حضور و گفتوگو با این نیروها نیز انرژی مضاعفی برای ادامه خدمترسانی آنان ایجاد میکند.