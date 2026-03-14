English العربیه
استاندار قزوین خبر داد؛

راه‌اندازی طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی قزوین در سال آتی

استاندار قزوین گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال آینده راه‌اندازی طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی قزوین است و تلاش خواهیم کرد این مرکز درمانی هرچه سریع‌تر وارد چرخه خدمت‌رسانی به مردم شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در بازدید از اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین با قدردانی از تلاش‌های نیروهای اورژانس گفت: از همه کارکنان خدوم درمان، اورژانس و مجموعه سلامت استان که در این شرایط دشوار با روحیه جهادی در میدان خدمت حضور دارند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی ضمن قدردانی ویژه از مدیران و کادر درمان استان اضافه کرد: فعالیت در اورژانس کاری بسیار سنگین، حساس و در عین حال ارزشمند است و نیروهای این مجموعه در خط مقدم نجات جان مردم قرار دارند.

استاندار قزوین در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های درمانی استان بیان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما در سال آینده راه‌اندازی طرح توسعه بیمارستان شهید رجایی قزوین است و تلاش خواهیم کرد این مرکز درمانی هرچه سریع‌تر وارد چرخه خدمت‌رسانی به مردم شود.

نوذری همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت ناوگان اورژانس خبر داد و افزود: در راستای ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی، تأمین پنج دستگاه آمبولانس جدید به صورت مشارکتی از محل اعتبارات استانی و ملی در دستور کار قرار گرفته است تا بخشی از نیازهای اورژانس استان تأمین شود.

وی تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان از هر اقدامی که موجب تقویت خدمات امدادی، درمانی و افزایش سرعت خدمت‌رسانی به مردم شود حمایت خواهد کرد و تلاش می‌کنیم امکانات لازم برای فعالیت بهتر نیروهای اورژانس فراهم شود.

استاندار قزوین با اشاره به شرایط خاص کشور و تهاجمات اخیر دشمنان اظهار داشت: امروز کشور ما با جنگی نابرابر از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه است و متأسفانه استان قزوین نیز در برخی موارد شاهد تهاجم و تجاوز دشمن بوده است؛ از این رو لازم دانستم از مجموعه آتش‌نشانی و شهرداری قزوین بازدید کنم و از نزدیک در جریان میزان آمادگی این عزیزان قرار بگیرم.

نوذری افزود: خوشبختانه آتش‌نشانان استان در حوادث و مأموریت‌های اخیر، به‌ویژه در رخدادهایی که در برخی مناطق صنعتی استان ایجاد شد، عملکرد بسیار مطلوبی داشتند و در کنار دیگر گروه‌های امدادی با سرعت و دقت وارد عمل شدند.

وی هدف دیگر این بازدید را قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امدادرسان عنوان کرد و گفت: حضور در جمع این عزیزان برای عرض خداقوت و خسته‌نباشید کمترین کاری بود که می‌توانستیم انجام دهیم. روحیه ایثار و آمادگی بالای این نیروها سرمایه ارزشمند مدیریت بحران استان است.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به بازدید از سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی از برنامه‌ریزی و اقدامات شهرداری قزوین در تجهیز و تقویت مجموعه آتش‌نشانی قدردانی کرد و افزود: در استان قزوین ۱۲ ایستگاه آتش‌نشانی شهری و ۱۸ ایستگاه روستایی فعال است که خوشبختانه از آمادگی لازم برای مقابله با حوادث، بحران‌ها و شرایط اضطراری برخوردار هستند.

نوذری تأکید کرد: خدمات آتش‌نشانان در چنین شرایطی بسیار ارزشمند و حیاتی است و تلاش‌های آنان در حفظ امنیت و آرامش مردم شایسته قدردانی است. حضور و گفت‌وگو با این نیروها نیز انرژی مضاعفی برای ادامه خدمت‌رسانی آنان ایجاد می‌کند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
