به گزارش ایلنا، محمد شمسی افزود: روزانه حدود 100 مورد بازرسی توسط اکیپ‌های تعیین شده در سطح استان مرکزی انجام می‌شود. کارگروه امنیت غذایی همراه با کارگروه تنظیم بازار روزانه در شهرستان‌های تابعه این استان برگزار می‌شود و شرایط به صورت مستمر مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: شرایط بازار بدون توقف در روزهای تعطیل و به صورت شبانه‌روزی از نظر نرخ کالا، فراوانی و کیفیت بازرسی می‌شود. در صورت تخلف موضوع به صورت ارشادی پیگیری می‌شود و اگر مورد تخلف قابل حل نباشد برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد. کسری کالا و اقلام در بازار وجود ندارد.

مدیر بازرسی و نظارت بر بازار کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: بخش دیگر نظارت‌ها و بازدیدهای روزانه مربوط به کارخانه‌ها، کشتارگاه‌ها و میادین میوه و تره‌بار است که تولید بدون مشکل و عرضه اقلام در بازارهای سطح این استان به صورت مستمر انجام شود.

شمسی به ارائه گزارش تخلفات از سوی شهروندان از طریق شماره تماس 124 اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: نکته مهم در جریان نظارت‌ها و بازدیدها، موضوع همدلی مردم است و در این شرایط موارد تخلف به حداقل رسیده و مردم در عرضه و قیمت کالا نهایت همکاری را با یکدیگر دارند.

وی بیان داشت: تمامی تلاش‌های مجموعه‌ها و واحدهای تولیدی برای عرضه بدون وقفه کالا و اقلام به کار گرفته شده است. استان مرکزی در برخی اقلام تولید محصول مازاد بر نیاز استان دارد. بر این اساس وضعیت فروشگاه‌ها، عرضه و تقاضا و همچنین خرید و فروش در سطح استان نرمال است.

انتهای پیام/