۲ نفر در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به انبار آبفا همدان به شهادت رسیدند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: در جریان جنایت جنگی رژیم اشغالگر قدس و آمریکا، شامگاه پنجشنبه ۲۱ اسفند، انبار مرکزی تجهیزات زیرساخت آبرسانی این شرکت هدف بمباران قرار گرفت و ۲ نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، فرهاد بختیاری‌فر روز جمعه اظهار کرد: پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به تاسیسات و تجهیزات زیرساختی صنعت آب و فاضلاب استان همدان، انبار مرکزی تجهیزات در این استان هدف حملات موشکی و هوایی قرار گرفت اما خوشبختانه زیرساخت‌های حیاتی استان آسیب ندیده و مردم نباید نگران تداوم خدمات باشند.

بختیاری‌فر تصریح کرد: زیرساخت‌های اصلی و شبکه توزیع آب استان آسیب ندیده و خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه دارد و خسارات وارده محدود به تجهیزات موجود در انبار بود.

وی اظهار کرد: تیم‌های فنی در حال ارزیابی و جبران خسارات وارده هستند و مردم استان همدان می‌توانند با اطمینان کامل از خدمات آب و فاضلاب استفاده کنند.

بختیاری‌فر گفت: در این حمله وحشیانه، ۲ همکار این مجموعه، شهید مهدی صادقی و شهید حسن محمدی به شهادت رسیدند، روح این دو عزیز که در راه خدمت به خلق خدا جان خود را فدا کردند، در پیشگاه حق تعالی سربلند و جاودان باد.

وی حمله به تاسیسات و تجهیزات حیاتی صنعت آب و برق را جنایت جنگی و اقدامی خلاف اصول و منشورهای انسانی توصیف کرد و ادامه داد: هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی که جان مردم به آن وابسته است، مصداق بارز جنایات جنگی و نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

