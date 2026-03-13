شمار شهدای ورزشکار زنجان به ۶ تن رسید

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: شهید سرافراز حامد ثقفی ورزشکار و قهرمان دوچرخه سواری استان فرزند مرحوم اسماعیل ثقفی پیشکسوت فوتبال استان و همچنین شهید سرافراز رضا حاجی خانی در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی- آمریکایی به مرکز معاینه فنی زنجان به فیض شهادت نائل آمدند.

این اطلاعیه می افزاید: بدون شک، نام این قهرمانان که از میادین ورزشی به معراج ابدیت پرکشیدند، در تاریخ افتخارات استان زنجان و در کنار چهار شهید ورزشکار دیگر این دیار، همیشه جاودان خواهد ماند.

در حمله تروریستی صهیونی - آمریکایی به یک مرکز غیرنظامی در شرق زنجان، سه نفر از هم وطنان بیگناه و غیر نظامی در این مجموعه به شهادت رسیدند و همچنین ۲۶ نفر مجروح شدند.

پیش از این، محمود دوستی از ورزشکاران رشته جودو در استان، علیرضا فیروزی دیگر ورزشکار استان در رشته کاراته، مهنیا حسن زاده در رشته تکواندو و امیرحسام انصاری در رشته جودو در حملات صهیونیستی - آمریکایی به شهادت رسیدند.

