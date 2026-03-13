برپایی راهپیمایی استکبارستیزی روز قدس در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس صبح امروز با حضور پرشور جمعی از مردن قزوین از میدان میرعماد به سمت مسجدالنبی (ص) میعادگاه نماز جمعه شهر آغاز شد.

در این حماسه استکبارستیزی که از دقایقی پیش در قزوین با حضور گسترده و باشکوه مردم آغاز شد، راهپیمایان با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود از رفتارهای تروریستی رژیم صهیونیستی و حامی او آمریکا را به نمایش گذاشتند.

در این راهپیمایی مردم قزوین امروز با صلابت‌تر از همیشه فریاد آزادی قدس شریف را سر دادند و از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواستند درسی ماندگار به متجاوزان آمریکایی-صهیونی داده و آنها را به بهترین شکل تنبیه کنند.

