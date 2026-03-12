راهپیمایی روز قدس فردا در اصفهان برگزار می‌شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان، اظهار داشت: راهپیمایی روز قدس، نمادی از اتحاد و حمایت از حقوق بشر و آزادی قدس شریف به شمار می‌آید.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الاسلام علیرضا ناجی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان، اظهار داشت: راهپیمایی روز قدس، ساعت ۱۰ صبح روز جمعه هفته جاری با شعار «القدس عهد الله» آغاز خواهد شد.

وی افزود: مبدأ هشت‌گانه مسیرهای راهپیمایی شامل مسجدهای قبا، آیت‌الله خادمی، صاحب‌الزمان(عج)، نورباران، حجت اکبر، فاطمیه، جامع گورتان و موسی‌بن‌جعفر (ع) خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان خاطرنشان کرد: میدان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به‌عنوان وعده‌گاه راه‌پیمایان روزه‌دار اصفهان در حمایت از مردم فلسطین و آرمان قدس شریف تعیین شده است.

ناجی با تأکید بر این نکته که این راهپیمایی نمادی از اتحاد و حمایت از حقوق بشر و آزادی قدس شریف است، گفت: هیچ ظلمی پایدار نیست و ملت‌ها باید برای احقاق حقوق خود مبارزه کنند؛ ایستادگی در برابر ظلم و ستم، یک وظیفه انسانی و اخلاقی است که همگان باید به آن پایبند باشند.

وی افزود: این حضور، نشان‌دهنده عزم و اراده ملت ایران در حمایت از حقوق بشر و آزادی قدس شریف خواهد بود.

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل