ترخیص ۶ هزار تن کالای اساسی از گمرکات آذربایجان شرقی در جنگ رمضان/صادرات ۳۳.۱ میلیون دلاری

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، علی اصغر عباس‌زاده اظهار کرد: عمده این کالاها شامل ذرت، برنج، حبوبات، روغن خوراکی، کود شیمیایی و گوشت قرمز است و از نظر وزنی ۵۰ درصد واردات به آذربایجان شرقی را تشکیل می دهد.

وی تاکید کرد: بر اساس دستور استاندار آذربایجان شرقی و در پی بازدیدی که از گمرکات استان انجام شد، ترخیص کالاهای اساسی با حداقل اسناد بوده و حداکثر تسهیلات گمرکی نیز به واحدهای تولیدی اعطا شده است.

عباس‌زاده همچنین با اشاره به اینکه در مدت ۱۰روز جنگ تحمیلی رمضان ۵۹هزار و ۵۷۸ تن انواع کالا به ارزش ۳۳ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۷۲۵ دلار از گمرکات آذربایجان شرقی به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است، اضافه کرد: در این مدت در مجموع ۱۰هزار و ۸۴۴ تن کالا به ارزش ۱۲میلیون و ۸۳۹ هزار و ۱۶۹ دلار از طریق گمرکات استان به کشور وارد شده است.

