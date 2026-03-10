ترخیص سه هزار و ۷۰۰ تن برنج از بنادر آبادان
مدیر جهاد کشاورزی آبادان از واردات و ترخیص سه هزار و ۷۰۰ تن برنج وارداتی از کشورهای همسایه از طریق بنادر آبادان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ناجی شهیبزاده اظهار کرد: با تلاش کارشناسان قرنطینه گیاهی مدیریت، پس از انجام مراحل طبق قانون و دستورالعمل ها، واردات و ترخیص سه هزار و ۷۰۰ تن برنج از بنادر آبادان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: به منظور تلاش برای تامین کالای اساسی و اطمینان از وجود آن در دسترس مردم تلاش میشود در شرایط کنونی این روند با سرعت بیشتر انجام گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: همچنین توزیع اقلام اساسی مانند شکر، روغن و مرغ بدون مشکل در سایر فروشگاههای شهرستان در حال انجام است.
شهیبزاده بیان کرد: تیمهای بازرسی به طور مستمر بازار را تحت نظر دارند تا اقلام اساسی با قیمتهای اعلام شده توزیع شوند.