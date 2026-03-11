ایران قدرتمند از تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد/جنگ اخیر اقتصاد منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار داد

اسفندیار دهقان ناصرآبادی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به نقش فعالان سیاسی خارج از ساختار قدرت در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری توجه به انسجام ملی، وحدت‌آفرینی و حفظ آرامش در جامعه اهمیت دارد.

به گفته وی، فعالان سیاسی و اعضای احزاب می‌توانند در اقناع افکار عمومی و تبیین شرایط جنگی برای جوانان و دیگر اقشار جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.

دهقان ناصرآبادی افزود: محدودیت دسترسی به اینترنت در این مسیر مشکلاتی ایجاد کرده است و همین امر ضرورت تمرکز بیشتر بر ظرفیت‌های فضای مجازی داخلی را نشان می‌دهد.

عضو جبهه اصلاحات فارس تأکید کرد: مطالب منتشرشده از سوی جریان‌های سیاسی باید در جهت تقویت وحدت ملی باشد و نباید به اختلافات دامن بزند.

عضو شورای مرکزی حزب همبستگی ایران در سطح کشور، گفت: متأسفانه مشاهده می‌شود برخی از شکست‌خوردگان انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش دارند مشکلات موجود را متوجه یک جریان سیاسی حامی دولت کنند و نقش خود را نادیده بگیرند.

این فعال سیاسی در ادامه درباره حفظ روحیه عمومی جامعه در صورت طولانی شدن جنگ بیان کرد: تشریح دقیق شرایط کشور و تبیین آسیب‌ها و پیامدهای خسارت‌بار جنگ برای آن دسته از افرادی که تصور می‌کنند جنگ راه‌حل مشکلات است، می‌تواند تا حدی راهگشا باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که برخی با تحلیل‌های نادرست به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی در حمایت از اقدامات اسرائیل و آمریکا هورا می‌کشند.

دهقان ناصرآبادی همچنین درباره شفافیت در اطلاع‌رسانی جنگ گفت: در همه جنگ‌ها به دلیل ملاحظات امنیتی، همه اطلاعات به‌طور کامل شفاف نمی‌شود و این مسئله در ایران نیز طبیعی است.

دبیر حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران شعبه شیراز ادامه داد: با این حال حاکمیت باید در حد مقدورات با اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق، مردم را در جریان امور قرار دهد و از این طریق اعتماد عمومی را تقویت کند.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته در حوزه اطلاع‌رسانی به‌ویژه از سوی صداوسیما کاستی‌های زیادی وجود داشته که باعث کاهش مرجعیت رسانه‌ای این سازمان شده است.

برنامه‌های تلویزیونی تحلیل‌های بی‌طرفانه ارائه نمی‌کنند

به گفته این فعال سیاسی، در برخی برنامه‌های تلویزیونی نیز از کارشناسانی دعوت می‌شود که تنها نماینده یک گرایش سیاسی خاص هستند و تحلیل‌های بی‌طرفانه ارائه نمی‌کنند.

دبیر حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران در فارس درباره نقش جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در روند بازسازی و آشتی ملی نیز گفت: فعالان سیاسی و احزاب در واقع نمایندگان جامعه مدنی محسوب می‌شوند و در چنین شرایط حساسی می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب اعضای خود را سازماندهی کرده و در کنار نهادهای امدادی و سازمان‌های مردم‌نهاد به کاهش رنج مردم کمک کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: جنگ هرچه سریع‌تر پایان یابد و روند بازسازی خسارت‌ها با همکاری همه دستگاه‌ها، جریان‌های سیاسی و مشارکت مردم آغاز شود.

همدلی ایجادشده در جامعه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت آشتی ملی شود

به اعتقاد عضو جبهه اصلاحات فارس، همدلی ایجادشده در جامعه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت آشتی ملی باشد.

دهقان ناصرآبادی در عین حال تأکید کرد: ایران پس از پایان این جنگ با ایران پیش از آن تفاوت‌هایی خواهد داشت و کشورهای منطقه نیز در تعامل با ایران با دقت و ملاحظات بیشتری عمل خواهند کرد.

وی درباره میزان موفقیت دولت در ایجاد اجماع میان جریان‌های سیاسی داخلی گفت: باید توجه داشت که سیاست‌های منطقه‌ای کشور در سطح حاکمیت تعیین می‌شود و دولت‌ها به تنهایی در این زمینه نقش تعیین‌کننده ندارند؛ بنابراین با تغییر دولت‌ها نیز این سیاست‌ها دچار تغییرات اساسی نمی‌شود.

ضرورت برخورداری از توان دفاعی و نظامی لازم برای حفاظت از کشور

دبیر حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران در استان فارس افزود: ایران در منطقه‌ای قرار دارد که قدرت‌های فرامنطقه‌ای در آن حضور نظامی دارند و گاه به بهانه‌های مختلف علیه کشورهایی مانند ایران اقدام می‌کنند؛ از این رو برخورداری از توان دفاعی و نظامی لازم برای حفاظت از کشور ضروری است. در عین حال باید به دیپلماسی نیز فرصت کافی داده شود تا نگرانی‌های کشورهای همسایه کاهش یابد.

دهقان ناصرآبادی خاطرنشان کرد: جامعه جهانی باید بداند ایران قدرتمند از تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد و در این مسیر کوتاه نخواهد آمد.

این عضو جبهه اصلاحات فارس با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ گفت: جنگ اخیر نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از نقاط جهان از اروپا و آمریکا تا ژاپن و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز اثرات اقتصادی خود را نشان داده است.

جنگ اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است

به گفته وی، همین مسئله سبب خواهد شد کشورهای منطقه برای جلوگیری از ادامه جنگ تلاش بیشتری انجام دهند، زیرا خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم آن اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

دبیر حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران شعبه شیراز ابرازامیدواری کرد این جنگ تحمیلی هرچه سریع‌تر پایان یابد تا فشارهای اقتصادی واردشده بر جامعه کاهش پیدا کند و مسیر آینده کشور به سمت توسعه اقتصادی و سیاسی حرکت کند.

