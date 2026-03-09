ادارات منطقه سیستان به دلیل وزش طوفان فردا سهشنبه تعطیل شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از تعطیلی تمام ادارات پنج شهرستان منطقه سیستان فردا سهشنبه ۱۹ اسفند بهدلیل هشدار سطح نارنجی هواشناسی و وزش باد شدید و افزایش گرد و غبار خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجید محبی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: با توجه به تداوم وزش باد شدید، افزایش غلظت گرد و غبار و نامساعد بودن شرایط جوی در منطقه سیستان و در راستای حفظ سلامت شهروندان، تمام ادارات شهرستانهای زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند فردا تعطیل شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان افزود: این تصمیم در پی هشدار نارنجی صادر شده از سوی هواشناسی و بهمنظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از آلودگی هوا و کاهش میدان دید افقی اتخاذ شده است.
وی تاکید کرد: مراکز خدماترسان و درمانی از این تصمیم مستثنی بوده و طبق روال فعالیت خواهند کرد.