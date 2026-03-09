وضعیت تأمین انرژی در البرز پایدار است

به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی امروز از بخش‌های عملیاتی و مرکز دیسپاچینگ شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان بازدید کرد و ضمن اطمینان‌خاطر به شهروندان در خصوص وضعیت ذخایر سوخت استان، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های دقیق صورت گرفته و تدابیری که از هفته‌های گذشته در شورای تأمین و کارگروه انرژی استان اندیشیده شده بود، تمامی سناریوهای احتمالی مدیریت شد.

وی افزود: شبکه توزیع با حداکثر توان در مدار خدمت‌رسانی قرار دارند و هیچ‌گونه کمبود یا اختلالی در تأمین بنزین، نفت‌گاز و سوخت‌های استراتژیک در سطح استان وجود ندارد.

استاندار البرز با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت نفت که در خط مقدم جبهه اقتصادی ایستاده‌اند، افزود: امروز شاهد هستیم که به‌ ‌رغم فشارهای رسانه‌ای و تحرکات میدانی دشمن، جریان زندگی به طور عادی در جریان است و این ثبات، حاصل تکیه بر توان داخلی و مدیریت جهادی است.

عبداللهی در پایان بر تداوم پایش مستمر مجاری عرضه سوخت تاکید کرد و از مردم استان خواست تا بدون توجه به شایعات فضای مجازی، اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.

