قلعه فلکالافلاک در حمله هوایی امروز آسیب ندیده است
روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان اعلام کرد: قلعه تاریخی فلکالافلاک پس از حمله موشکی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به مرکز شهر هیچگونه آسیبی ندیده است.
به گزارش ایلنا، محسن سلاح ورزی شامگاه یکشنبه اعلام کرد: قلعه تاریخی فلکالافلاک در شهر خرمآباد در جریان حمله موشکی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار هیچگونه آسیب یا خسارت نشده است.
وی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای میدانی اولیه توسط کارشناسان میراث فرهنگی و بازدیدهای انجامشده از این بنای تاریخی، وضعیت سازهای و کالبدی قلعه فلکالافلاک کاملا سالم است و هیچگونه خسارت ناشی از این حملات در آن مشاهده نشده است.
روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان همچنین تاکید کرد: این بنای ارزشمند تاریخی تحت پایش و حفاظت مستمر قرار دارد و روند بررسی و ارزیابی وضعیت آثار تاریخی استان ادامه خواهد داشت.
قلعه فلکالافلاک از مهمترین آثار تاریخی ایران در شهر خرمآباد به شمار میرود و قدمت آن به دوره ساسانیان بازمیگردد و یکی از شاخصترین جاذبههای گردشگری استان لرستان است.