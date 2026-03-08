رئیس هیئت ورزش های همگانی استان خبرداد؛

از سرگیری فعالیت ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی فارس

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان فارس ازسرگیری فعالیت ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی در سطح استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سیروس پاک‌فطرت اظهار داشت: جامعه ورزش همگانی استان فارس همچون سایر اقشار ملت شریف ایران، شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و جمعی از هموطنان عزیز را تسلیت عرض می‌کند و یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌دارد.

وی افزود: پس از یک هفته توقف برنامه‌های ورزش همگانی به احترام این حادثه تلخ، فعالیت ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی در پارک‌ها و فضاهای عمومی استان فارس از این پس با رعایت کامل شئون اسلامی، حفظ حرمت ماه مبارک رمضان و در فضایی معنوی و بانشاط از سر گرفته خواهد شد.

پاک‌فطرت با تأکید بر نقش ورزش همگانی در ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه گفت: توسعه فرهنگ فعالیت بدنی و ایجاد نشاط اجتماعی از رسالت‌های مهم هیئت ورزش‌های همگانی است و تلاش می‌کنیم برنامه‌های ورزشی در چارچوب ارزش‌های فرهنگی و دینی و متناسب با حال‌وهوای ماه مبارک رمضان برگزار شود.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی فارس همچنین از مربیان، مسئولان ایستگاه‌های ورزشی و علاقه‌مندان به ورزش دعوت کرد با حضور فعال در برنامه‌های صبحگاهی و عصرگاهی، در مسیر گسترش فرهنگ ورزش و ترویج سبک زندگی سالم در جامعه مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ایستگاه‌های ورزش همگانی در نقاط مختلف استان از این پس مطابق برنامه‌های قبلی فعالیت خود را ادامه خواهند داد و زمینه حضور پرشور شهروندان برای انجام فعالیت‌های بدنی فراهم خواهد بود.

اخبار مرتبط
