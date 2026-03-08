فرمانده انتظامی شهرستان ساوه خبر داد:

توقیف یک کامیون در پی فروش اجباری کالا همراه با روغن در ساوه

توقیف یک کامیون در پی فروش اجباری کالا همراه با روغن در ساوه
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: یک دستگاه کامیون متعلق به یکی از شرکت‌های تولیدی به دلیل عرضه اجباری کالا همراه با روغن توسط پلیس امنیت اقتصادی در این شهرستان توقیف و با دستور رئیس اداره تعزیرات حکومتی ساوه به پارکینگ منتقل شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مجتبی جمالی افزود: در پی رصد و پایش فرایندها و فعالیت‌های اقتصادی و با هدف مقابله با تخلفات صنفی و اخلال در نظام توزیع کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ساوه از فعالیت یک شرکت تولیدی در زمینه فروش اجباری کالا همراه با روغن مطلع شدند.

وی به اقدامات میدانی و پلیسی انجام شده در خصوص شناسایی و توقیف این کامیون اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: پس از بررسی‌های لازم و انجام اقدامات میدانی، یک دستگاه کامیون متعلق به این شرکت که در حال توزیع کالا به شکل اجباری همراه با روغن بود شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه اظهار داشت: با هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های نظارتی شهرستان، کامیون توقیف شده بنا به دستور رئیس اداره تعزیرات حکومتی ساوه به پارکینگ منتقل شد. همچنین پرونده‌ای تشکیل و برای سپری شدن مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

سرهنگ جمالی افزود: مقابله با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های پلیس است. پلیس با هرگونه تخلف اقتصادی، از جمله عرضه اجباری کالا، برخورد قانونی خواهد کرد و از شهروندان نیز تقاضا می‌شود در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
