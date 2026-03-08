فرمانده انتظامی شهرستان ساوه خبر داد:
توقیف یک کامیون در پی فروش اجباری کالا همراه با روغن در ساوه
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت: یک دستگاه کامیون متعلق به یکی از شرکتهای تولیدی به دلیل عرضه اجباری کالا همراه با روغن توسط پلیس امنیت اقتصادی در این شهرستان توقیف و با دستور رئیس اداره تعزیرات حکومتی ساوه به پارکینگ منتقل شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مجتبی جمالی افزود: در پی رصد و پایش فرایندها و فعالیتهای اقتصادی و با هدف مقابله با تخلفات صنفی و اخلال در نظام توزیع کالا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ساوه از فعالیت یک شرکت تولیدی در زمینه فروش اجباری کالا همراه با روغن مطلع شدند.
وی به اقدامات میدانی و پلیسی انجام شده در خصوص شناسایی و توقیف این کامیون اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: پس از بررسیهای لازم و انجام اقدامات میدانی، یک دستگاه کامیون متعلق به این شرکت که در حال توزیع کالا به شکل اجباری همراه با روغن بود شناسایی و توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه اظهار داشت: با هماهنگیهای انجام شده با دستگاههای نظارتی شهرستان، کامیون توقیف شده بنا به دستور رئیس اداره تعزیرات حکومتی ساوه به پارکینگ منتقل شد. همچنین پروندهای تشکیل و برای سپری شدن مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
سرهنگ جمالی افزود: مقابله با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان از اولویتهای پلیس است. پلیس با هرگونه تخلف اقتصادی، از جمله عرضه اجباری کالا، برخورد قانونی خواهد کرد و از شهروندان نیز تقاضا میشود در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.