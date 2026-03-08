امروز صورت گرفت؛

کشف 19 کیسه آرد قاچاق در یکی از روستاهای ارداق

در راستای تشدید نظارت‌ها و اقدامات مقابله با قاچاق کالا، مأموران نیروی انتظامی با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی ارداق، موفق به کشف 19 کیسه آرد قاچاق در یک منزل مسکونی در روستای سولیقان، بخش ارداق از توابع شهرستان بویئن زهرا شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، این عملیات که با هماهنگی قاضی تعزیرات انجام شد، با هدف جلوگیری از خروج غیرقانونی مایحتاج اساسی و هدایت آن به سمت بازار سیاه صورت گرفت.

آردهای کشف شده پس از طی مراحل قانونی، به مرکز جهاد کشاورزی ارداق تحویل داده شد تا با رعایت مقررات، مجدداً به چرخه تولید نان بازگردانده شوند. این اقدام در جهت حمایت از تولید داخلی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان صورت گرفته است.

بازدیدهای مستمر تنظیم بازار و همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی، نقشی کلیدی در شناسایی و برخورد با تخلفات اقتصادی ایفا می‌کند و امید است با تداوم این روند، شاهد ثبات بیشتر در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده فرصت‌طلبان باشیم.

