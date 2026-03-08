عضو شورای شهر خبر داد:
تصویب بودجه 170 هزار میلیارد ریالی شهرداری اراک برای سال 1405
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر اراک گفت: اعضای شورای شهر بودجه 170 هزار میلیارد ریالی شهرداری این شهر را برای سال 1405 به تصویب رساندند. بودجه سال آینده شهرداری اراک با رویکردی عمرانی، توسعهمحور و مبتنی بر انضباط مالی تدوین شده است.
به گزارش ایلنا، عباس خسروانی افزود: بر اساس جزئیات ارائه شده در بودجه سال آینده شهرداری، سهم هزینههای جاری شهرداری در سال آینده تنها 21.6 درصد از کل بودجه را تشکیل میدهد که نشاندهنده عزم مدیریت شهری برای کنترل هزینههای اداری و تمرکز حداکثری بر پروژههای توسعهای است.
وی ادامه داد: در مقابل، حدود 74 درصد از بودجه سال آینده شهرداری اراک به تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته که اولویتدهی به اجرای پروژههای عمرانی، زیرساختی و تکمیل طرحهای نیمهتمام سطح شهر را نشان میدهد، همچنین 5 درصد از منابع به تملک داراییهای مالی اختصاص یافته است.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر اراک اظهار داشت: در بخش منابع درآمدی بودجه سال آینده، مالیات بر ارزش افزوده با مبلغی بالغ بر 80 هزار میلیارد ریال مهمترین منبع تأمین بودجه است و پس از آن، فروش املاک از محل مولدسازی داراییهای غیرمنقول 65 هزار میلیارد ریال در رتبه دوم قرار دارد.
خسروانی تصریح کرد: درآمد ناشی از توسعه شهر و اوراق مشارکت در بودجه سال آینده هر کدام 10 هزار میلیارد ریال سهم دارند. مهمترین ویژگی بودجه سال آینده، برنامهمحور بودن آن است. به گفته مسئولان شهری، این بودجه برش یکساله نخستین برنامه 5 ساله راهبردی - عملیاتی شهر محسوب میشود.
وی به دستاوردها و مزایایی که تصویب بودجه سال 1405 شهرداری اراک اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: با تصویب بودجه سال آینده شهرداری اراک و نظارت دقیق بر اجرای آن، شاهد توسعه خدمات شهری، بهبود زیرساختها و تحقق برنامههای راهبردی مدیریت شهری در سال آینده خواهیم بود.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر اراک تأکید کرد: در مجموع تخصیص 74 درصدی بودجه سال آینده به پروژههای زیرساختی و تملک داراییهای سرمایهای و سهم 21 درصدی هزینههای جاری، نویدبخش عزم جدی مجموعه مدیریت شهری برای خروج از روزمرگی و تمرکز بر شکوفایی و آبادانی است.
خسروانی ابراز داشت: با تکیه بر منابعی از جمله ارزش افزوده و مولدسازی داراییها و در چارچوب نخستین برنامه راهبردی 5 ساله، این بودجه نه فقط یک برنامه مالی، بلکه نقشه راهی روشن برای تحول زیرساختها، تکمیل پروژههای نیمهتمام و در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی و خدمترسانی به شهروندان خواهد بود.