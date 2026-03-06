جزئیات قطعی آب در برخی مناطق تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند سربازان شما در عرصه خدمت در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی به‌صورت شبانه‌روزی پای کار هستند و با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند.

در شبکه‌های آبرسانی، بروز برخی موارد جزئی یا عملیات‌های فنی و اصلاحی امری طبیعی و در چارچوب روند معمول نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات است.

در چنین شرایطی، نیروهای عملیاتی شرکت در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدامات لازم برای رفع آن اقدام می‌کنند تا خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

اطمینان خاطر می‌دهیم که وضعیت شبکه آبرسانی تحت کنترل و در شرایط عادی قرار دارد وسربازان شما در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با حضور میدانی و تلاش مستمر در تلاش هستند تا خدمات‌رسانی به شهروندان با کمترین اختلال انجام شود.

از صبر و همراهی شهروندان گرامی در زمان انجام عملیات تعمیرات و رفع حوادث صمیمانه قدردانی می‌شود.

