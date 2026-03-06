صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خوزستان
کد خبر : 1759280
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به ورود موج جدید بارندگی در این استان، هشدار سطح نارنجی صادر نمود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، اداره کل هواشناسی استان امروز جمعه در این هشدار اعلام کرد: سامانه بارشی از اوایل وقت یکشنبه هفته آینده آغاز و تا اواخر همان روز ادامه دارد.
بر اساس اعلام این مرکز سامانه بارشی سبب رگبار و رعد و برق،وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظهای در مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط استان خواهد شد.
در دیگر مناطق استان بارشها بصورت نقطه ای خواهند بود.