خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خوزستان

کد خبر : 1759280
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به ورود موج جدید بارندگی در این استان، هشدار سطح نارنجی صادر نمود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، اداره کل هواشناسی استان امروز جمعه در این هشدار اعلام کرد: سامانه بارشی از اوایل وقت یکشنبه هفته آینده آغاز و تا اواخر همان روز ادامه دارد.

بر اساس اعلام این مرکز سامانه بارشی سبب رگبار و رعد و برق،وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای در مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط استان خواهد شد.

در دیگر مناطق استان بارش‌ها بصورت نقطه ای خواهند بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل