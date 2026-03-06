صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، اداره کل هواشناسی استان امروز جمعه در این هشدار اعلام کرد: سامانه بارشی از اوایل وقت یکشنبه هفته آینده آغاز و تا اواخر همان روز ادامه دارد.

بر اساس اعلام این مرکز سامانه بارشی سبب رگبار و رعد و برق،وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای در مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط استان خواهد شد.

در دیگر مناطق استان بارش‌ها بصورت نقطه ای خواهند بود.

