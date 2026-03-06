به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز، اظهار کرد: فعالیت تمامی ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان البرز از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی با حضور ۲۰ درصد از کارکنان به‌صورت حضوری با نظر مقام ارشد دستگاه انجام می‌شود.

وی افزود: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

عبداللهی تصریح کرد: تمامی رده‌های مدیریتی استان البرز نیز از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار خواهند‌ بود.

استاندار البرز ادامه داد: همچنین مدارس، دانشگاه ها و تمامی مراکز آموزشی دیگر موظف به اجرای آموزش از راه دور و مجازی می‌باشند.

