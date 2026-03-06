مدیر تعاون روستایی استان خبرداد؛
گام مؤثر تعاون روستایی فارس در تنظیم بازار و حمایت از معیشت مردم
مدیر تعاون روستایی استان فارس، از اجرای گسترده طرح تأمین و توزیع کالاهای اساسی در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیداحمد احمدی زاده بیان کرد: این اقدام با هدف کنترل و تنظیم بازار و پشتیبانی از معیشت مردم در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در راستای تحقق سیاستهای حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شبکه تعاون روستایی استان فارس در ۴۰ روستا بازار و تعدادی غرفههای موقت مستقر در سطح شهر شیراز و سایر شهرستان های استان نسبت به توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر، روغن، مرغ و خرما اقدام کرده است.
این مقام مسئول در ادامه افزود: در زمینه تنظیم قیمت محصول سیبزمینی نیز بیش از ۵۵ تن از این محصول خریداری و ذخیرهسازی شده و در حال حاضر در سطح استان در حال توزیع است تا تعادل در بازار و حمایت از مصرفکنندگان برقرار شود.
احمدی زاده اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در جهت تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز خانوارها دانست.
مدیر تعاون روستایی استان فارس خاطر نشان کرد: تلاش مجموعه تعاون روستایی بر آن است تا با مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، دسترسی آسان و متعادل مردم به کالاهای اساسی را تضمین کند.