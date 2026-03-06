مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان تأکید کرد؛
فراوانی کالاهای اساسی در تمامی شهرستانهای اصفهان/ رصد دقیق روزانه بازار
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در هر ۲۸ شهرستان استان اصفهان شاهد فراوانی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم هستیم و قرارگاه عملیاتی تنظیم بازار استان بهصورت روزانه با رصد بازار، بر عرضه و قیمت کالاها نظارت دارد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، امید شریفی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی تنظیم بازار استان اصفهان اظهار داشت: در این قرارگاه برنامهریزی لازم برای تأمین نقدینگی مباشران تأمین کالاهای اساسی شهرستانهای استان صورت پذیرفت.
وی افزود: در این جلسه همچنین در خصوص فرآیند تامین سوخت ذخیره برای واحدهای تولیدی از جمله کارخانجات آرد و واحدهای تولید مواد غذایی هماهنگیهای لازم صورت پذیرفت.
شریفی تأکید کرد: هم اکنون مشکلی در تأمین مایحتاج مردم وجود ندارد و همه مایحتاج ضروری مردم، بهصورت مستمر روزانه در حال تأمین و عرضه است، همچنین ذخیرهسازی کافی و اطمینانبخشی نیز در استان برای ماههای آتی انجام شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: واحدهای تولیدی مستقر در خود استان نیز ضمن استمرار در تولیدشان، با هماهنگی و همکاری کامل، بهصورت مستمر نسبت به تامین اقلام اساسی و کالاهای موردنیاز تنظیم بازار استان اقدام میکنند و هیچ وقفهای نیز دراینخصوص وجود ندارد.
