به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از مرزبانی استان، سردار حجت سفیدپوست امروز پنجشنبه زمان اعلام این خبر، بیان کرد: همرزمان این شهیدان والامقام هم قسم شدند که تا آخرین قطره خون از این مرزها حراست و حفاظت کنند و اجازه ندهند متجاوزان به حریم ایران اسلامی تجاوز کنند.

وی افزود: شهیدان گرانقدر اهل شهرستان شهیدپرور باغملک استان خوزستان هستند.

سفیدپوست گفت: تاریخ، ساعت و مکان برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری پیکرهای پاک این مدافعان وطن بعداً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

