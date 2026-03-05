شهادت دو مرزبان اهل باغملک در منطقهی مرزیِ خرمشهر
فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: در حمله ناجوانمردانه صبح امروز پنجشنبه توسط دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به یکی از مناطق مرزی خرمشهر، ۲ نفر از مدافعان وطن به نامهای سرهنگ حامد علی بخشی و سرگرد سجاد خادمی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از مرزبانی استان، سردار حجت سفیدپوست امروز پنجشنبه زمان اعلام این خبر، بیان کرد: همرزمان این شهیدان والامقام هم قسم شدند که تا آخرین قطره خون از این مرزها حراست و حفاظت کنند و اجازه ندهند متجاوزان به حریم ایران اسلامی تجاوز کنند.
وی افزود: شهیدان گرانقدر اهل شهرستان شهیدپرور باغملک استان خوزستان هستند.
سفیدپوست گفت: تاریخ، ساعت و مکان برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری پیکرهای پاک این مدافعان وطن بعداً اطلاعرسانی خواهد شد.