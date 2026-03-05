تجهیز کامل انبارهای امدادی و اقلام ضروری جمعیت هلالاحمر استان مرکزی
معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان مرکزی به تجهیز انبارهای این جمعیت در شرایط فعلی اشاره کرده و در این خصوص گفت: انبارهای امدادی و اقلام ضروری جمعیت هلالاحمر این استان برای امدادرسانی سریع و کارآمد در استان به صورت کامل تجهیز شد.
به گزارش ایلنا، علی امیری افزود: جمعیت هلالاحمر استان مرکزی با هدف تسریع در امدادرسانی به آسیبدیدگان احتمالی، انبارهای لجستیک خود را با انواعی از تجهیزات شامل موتور ست، موتور هیدرولیک و دستگاههای آواربرداری و سایر امکانات تجهیز کرده است.
وی ادامه داد: اقلام اساسی مانند پتو، کیتهای پزشکی، غذاهای خشک و آب به صورت منظم آماده ارسال به شعب مختلف استان مرکزی است. انبارهای لجستیک به گونهای طراحی شدهاند که امکان دسترسی سریع و آسان به اقلام مورد نیاز در زمان بحران را فراهم میکند.
معاون امدادونجات جمعیت هلالاحمر استان مرکزی به آمادهباش نیروهای امدادی اشاره کرده و اظهار داشت: تمام نیروهای امدادونجات هلالاحمر این استان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و در سطح شهرها، روستاها و جادههای فرعی و اصلی به مردم خدمات ارائه میدهند.