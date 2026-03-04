به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اکبریان آدر امروز چهارشنبه افزود: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود، تا راه اندازی مجدد سامانه برخط فوریت‌های ۱۱۰؛ در صورت نیاز به خدمات پلیس۱۱۰ بصورت حضوری به ماموران مستقر در میادین و یا با مراجعه حضوری به کلانتری‌ها و پاسگاه‌های سطح استان و در جاده‌های مواصلاتی نیز به گشت‌های پلیس راه از خدمات پلیس بهره مند شوند.

ظهر امروز، ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی مورد حمله هوایی واقع شد که خوشبختانه این حمله تلفات جانی نداشت.

