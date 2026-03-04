اطلاعیه پلیس آذربایجان شرقی در خصوص نحوه تماس شهروندان با فوریتهای ۱۱۰
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: با توجه به حمله هوایی رژیم صهیونی و آمریکایی به ساختمان ستاد فرماندهی انتظامی استان به جهت آسیب وارده به سیستم پاسخگویی فوریتهای ۱۱۰، این سامانه موقتا از چرخه خدمات رسانی خارج شده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ علی اکبریان آدر امروز چهارشنبه افزود: از شهروندان گرامی درخواست میشود، تا راه اندازی مجدد سامانه برخط فوریتهای ۱۱۰؛ در صورت نیاز به خدمات پلیس۱۱۰ بصورت حضوری به ماموران مستقر در میادین و یا با مراجعه حضوری به کلانتریها و پاسگاههای سطح استان و در جادههای مواصلاتی نیز به گشتهای پلیس راه از خدمات پلیس بهره مند شوند.
ظهر امروز، ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی مورد حمله هوایی واقع شد که خوشبختانه این حمله تلفات جانی نداشت.