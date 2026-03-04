انهدام سه پهپاد فوق پیشرفته دشمن در آسمان اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان روز چهارشنبه اعلام کرد: ۲ فروند پهپاد هرمس و یک فروند پهپاد MQ۹ دشمن در آسمان اصفهان رهگیری و منهدم شدند.

این پهپادها توسط سامانه های پدافند پیشرفته نوین سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور منهدم شدند.

شایان ذکر است، روز گذشته نیز یک فروند پهپاد هرمس در خمینی شهر اصفهان منهدم شد.

سپاه در جریان تجاوز هوایی دشمن، تاکنون ۲۵ پهپاد هرمس و ۴ پهپاد MQ۹ را در نقاط مختلف کشور با موفقیت منهدم کرده است.

