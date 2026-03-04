رییس اتاق اصناف استان خبر داد:
توزیع حدود 60 تن برنج باسماتی در بازار استان مرکزی
رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: برنج باسماتی درجه یک با کیفیت ممتاز به زودی از طریق شبکه اصناف امین توزیع میشود. این برنج با کیفیت ممتاز و کیلویی 250 هزار تومان، به میزان 50 تا 60 تن در بازه زمانی 2 تا 3 روز آینده در شبکه اصناف امین توزیع خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مجید بسطامی به زمان و نحوه چگونگی توزیع برنجهای باسماتی اشاره داشته و افزود: اطلاعرسانی دقیق زمان و مکان توزیع محموله برنج باسماتی از طریق کانالهای رسمی اتاق اصناف انجام میشود تا مصرفکنندگان به راحتی به کالا دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: تمامی اقدامات با هدف کنترل قیمتها، جلوگیری از احتکار و تضمین دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی صورت گرفته است. با همکاری شبکه اصناف امین، کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمتها کنترل شده و در این راستا شهروندان میتوانند بدون نگرانی خرید کنند.
رییس اتاق اصناف استان مرکزی به همکاریهای مردمی اشاره کرده و اظهار داشت: از شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه 124 یا مراجعه به اتاق اصناف گزارش دهند تا نظارت و عرضه شفاف در تمام نقاط استان حفظ شود.