توزیع حدود 60 تن برنج باسماتی در بازار استان مرکزی

به گزارش ایلنا، مجید بسطامی به زمان و نحوه چگونگی توزیع برنج‌های باسماتی اشاره داشته و افزود: اطلاع‌رسانی دقیق زمان و مکان توزیع محموله برنج باسماتی از طریق کانال‌های رسمی اتاق اصناف انجام می‌شود تا مصرف‌کنندگان به راحتی به کالا دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: تمامی اقدامات با هدف کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار و تضمین دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی صورت گرفته است. با همکاری شبکه اصناف امین، کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها کنترل شده و در این راستا شهروندان می‌توانند بدون نگرانی خرید کنند.

رییس اتاق اصناف استان مرکزی به همکاری‌های مردمی اشاره کرده و اظهار داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه 124 یا مراجعه به اتاق اصناف گزارش دهند تا نظارت و عرضه شفاف در تمام نقاط استان حفظ شود.

