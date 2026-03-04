تکذیب شایعه حملات موشکی به بناب

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمدحسین قلعه ای روز چهارشنبه یادآور شد: مردم به شایعات که بیشتر ساخته و پرداخته رسانه های معاند است، توجه نکنند و اعلام می کنیم که دود امروز در بناب هیچ ارتباطی با حملات صهیونیستی- آمریکایی ندارد.

وی افزود: دود برخاسته از اطراف تالاب قره قشلاق بناب و رویشگاه درختچه های گز (یولقون) حاشیه جاده بناب - عجب شیر، هیچ ارتباطی با حملات صهیونیستی - آمریکایی ندارد و علت مشاهده دود، سوزاندن نخاله های مزارع برای آماده سازی فصل کاشت محصولات کشاورزی و هموار کردن مسیری جهت تردد احشام بوده است.

قلعه ای از مردم شهرستان درخواست کرد توجهی به این شایعات نداشته باشند و مشاهده هرگونه دود ناشی از آتش سوزی را به حملات صهیونیستی-آمریکایی ارتباط ندهند.

وی ادامه داد: مردم منطقه اخبار موثق درباره تحولات اخیر از طریق روابط عمومی فرمانداری و رسانه های رسمی پیگیر باشند.

