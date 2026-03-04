مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد؛
تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ساختمان ستاد فرماندهی انتظامی آذربایجانشرقی
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجانشرقی از تجاوز جدید رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکا به دو نقطه در تبریز خبر داد و گفت: ستاد فرماندهی انتظامی آذربایجانشرقی مورد تجاوز وحشیانه دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی،مجید فرشی، با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا در آخرین تجاوز خود به استان حوالی ساعت ۱۳:۳۰ دو منطقه نظامی در تبریز را مورد حمله قرار داد، گفت: دشمن در تازهترین جنایت خود روز چهارشنبه ۱۳ اسفند دو نقطه در شهرستان های جلفا، مراغه و همچنین اطراف تبریز را مورد تهاجم خود قرار داده است.
وی تصریح کرد: طی این تجاوزات، تاکنون فقط یک نفر مصدوم گزارش شده است.