درمان 48 مجروح جنگی در یزد

درمان 48 مجروح جنگی در یزد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: از آغاز جنگ تاکنون  ۴۸ مجروح که تماماً از نیروهای نظامی به مراکز درمانی استان یزد مراجعه کرده‌اند که هفت نفر جراحی شده‌اند و هم اکنون دو بیمار در آی. سوی. یو در حال دریافت خدمات هستند.

به گزارش ایلنا از یزد، محمود نوری شادکام در نشستی با اصحاب رسانه استان، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب در حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی همانند گذشته در شرایط جنگی کنونی نیز به صورت تمام وقت مشغول به ارائه خدمات است و جزو دستگاه‌هایی هستیم که در هر شرایطی خدمات‌دهی آن متوقف نمی‌شود.

وی با اشاره به این‌که به دنبال بروز شرایط جنگی، تمام مرخصی‌های حوزه‌های بهداشت و درمان در این ایام لغو شده و مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی در حال خدمات‌رسانی هستند افزود:  با توجه به شرایط کنونی برخی اعمال جراحی و پذیرش‌هایی که در اولویت نیستند، فعلاً به زمان‌های بعدی موکول شده است.

 
نوری شادکام با بیان این که اورژانس استان نیز در آمادگی کامل است، تصریح کرد: در هر شهرستان یک مرکز به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و در شهرستان یزد سه مرکز درمانی به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.
 
وی خاطرنشان کرد: داروخانه‌های منتخب در هر یک از شهرستان‌ها برای ارائه خدمات شبانه‌روزی معرفی شده‌اند و تمام داروهای ضروری و لوازم بیمارستانی به توجه به ذخائر موجود در استان حداقل برای سه ماه تامین شده است.
 
وی در ادامه یادآور شد: معاونت‌های دانشگاه نیز با ظرفیت ۳۰ درصد برای لجستیک مراکز درمانی در حال فعالیت هستند.
 
دکتر نوری شادکام در خصوص خدمات حوزه درمان به مجروحان جنگی استان نیز تصریح کرد: مجموعاً ۴۸ مجروح تماماً از نیروهای نظامی ناشی از حملات به مراکز درمانی استان مراجعه کرده‌اند که برای هفت نفر جراحی شده‌اند و هم اکنون دو بیمار در آی. سوی. یو در حال دریافت خدمات هستند و مابقی نیز بعد از ارائه خدمات درمانی، مرخص شده‌اند و خوشبختانه تاکنون هیچ فوتی ناشی از حملات در بیمارستان‌های استان نداشته‌ایم.
