درمان 48 مجروح جنگی در یزد

به گزارش ایلنا از یزد، محمود نوری شادکام در نشستی با اصحاب رسانه استان، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب در حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی همانند گذشته در شرایط جنگی کنونی نیز به صورت تمام وقت مشغول به ارائه خدمات است و جزو دستگاه‌هایی هستیم که در هر شرایطی خدمات‌دهی آن متوقف نمی‌شود.

وی با اشاره به این‌که به دنبال بروز شرایط جنگی، تمام مرخصی‌های حوزه‌های بهداشت و درمان در این ایام لغو شده و مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی در حال خدمات‌رسانی هستند افزود: با توجه به شرایط کنونی برخی اعمال جراحی و پذیرش‌هایی که در اولویت نیستند، فعلاً به زمان‌های بعدی موکول شده است.

نوری شادکام با بیان این که اورژانس استان نیز در آمادگی کامل است، تصریح کرد: در هر شهرستان یک مرکز به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و در شهرستان یزد سه مرکز درمانی به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: داروخانه‌های منتخب در هر یک از شهرستان‌ها برای ارائه خدمات شبانه‌روزی معرفی شده‌اند و تمام داروهای ضروری و لوازم بیمارستانی به توجه به ذخائر موجود در استان حداقل برای سه ماه تامین شده است.

وی در ادامه یادآور شد: معاونت‌های دانشگاه نیز با ظرفیت ۳۰ درصد برای لجستیک مراکز درمانی در حال فعالیت هستند.

دکتر نوری شادکام در خصوص خدمات حوزه درمان به مجروحان جنگی استان نیز تصریح کرد: مجموعاً ۴۸ مجروح تماماً از نیروهای نظامی ناشی از حملات به مراکز درمانی استان مراجعه کرده‌اند که برای هفت نفر جراحی شده‌اند و هم اکنون دو بیمار در آی. سوی. یو در حال دریافت خدمات هستند و مابقی نیز بعد از ارائه خدمات درمانی، مرخص شده‌اند و خوشبختانه تاکنون هیچ فوتی ناشی از حملات در بیمارستان‌های استان نداشته‌ایم.

