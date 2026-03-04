چهار دلاورمرد پدافند هوایی ارتش لرستان به شهادت رسیدند

چهار دلاورمرد پدافند هوایی ارتش لرستان به شهادت رسیدند
روابط عمومی و رسانه قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان اعلام کرد: چهار نفر دیگر از دلاور مردان پدافند این نهاد در حملات تجاوزکارانه آمریکایی اسراییلی به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روز چهارشنبه روابط عمومی و رسانه قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان، در پی جریان تهاجم شجره خبیث و جنایتکار آمریکایی صهیونیستی به حریم مقدس ایران اسلامی و شهرستان شهید پرور خرم آباد، چهار نفر از دلاور مردان پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

در این حملات شهیدان والامقام ستوانیکم محمدامین لطیفی، ستوانیکم علیرصا شیرمحمدی، ستوانیکم امیرحسین سلطانی و ستوانیکم میلاد زارعی به فیض شهادت نائل آمدند.

تاکنون آمار شهدای قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در حملات اخیر به ۹ تن رسیده است.

 

