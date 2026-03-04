فرماندار قزوین:

مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم

مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم
فرماندار قزوین گفت: کارشناسان و بازرسان حوزه آرد و نان در قالب 6 گروه گشت مشترک به صورت مستمر وضعیت 700 نانوایی‌ این شهرستان را رصد و کمبودها و نواقص را مرتفع می‌کنند.

به گزارش ایلنا از قزوین، سیاوش طاهرخانی در این ارتباط گفت:‌ با وجود شرایط جنگ تحمیلی هیچگونه مشکلی در تامین کالاهای اساسی در شهرستان قزوین وجود ندارد و مردم با آرامش خاطر خریدهای روزمره خود را انجام دهند.

وی ادامه داد:‌ بخشداران نیز واحدهای مستقر در روستاها را به صورت ویژه رصد و نواقص موجود در زمینه نانوایی‌ها را به فرمانداری شهرستان جهت رفع نواقص منتقل کنند.

طاهرخانی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها، کارگروه‌های نظارتی و شورای تامین مشغول فعالیت هستند و وضعیت تأمین اقلام ضروری مردم کاملا پایدار بوده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

وی افزود: در حوزه بازار نیز نظارت‌ها به قوت خود باقی است و با وجود اینکه اقلام ضروری و مایحتاج مردم به وفور در بازار وجود دارد اما با متخلفان احتمالی نیز برخورد شدید خواهیم داشت.

فرماندار شهرستان قزوین خاطرنشان کرد: مردم آرامش، صبر و استقامت خود را حفظ کنند و با درک شرایط برای گذر از این جنگ تحمیلی مسوولان کشور را یاری دهند و مطمئن باشند تمام تلاش ما بر این است تا در هیچ حوزه‌ای اعم از امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مشکلی برای شهروندان به وجود نیاید.

انتهای پیام/
