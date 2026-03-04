به گزارش ایلنا از رشت، علیرضا نورانی در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت شهادت جان‌گداز و ملکوتی قائد سرافراز امت و رهبر گران‌قدر و جان‌برکف انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، جمعی از فرماندهان شجاع و هم‌وطنان روزه‌دار در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی استان برای ارائه خدمات به مردم پای کار هستند.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای ادامه روال تخصیص اعتبارات در روزهای پایانی سال، گفت: حقوق اسفندماه کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان گیلان به‌موقع و در زمان مقرر پرداخت می‌شود و از این بابت نگرانی متوجه کارکنان محترمی که حقوق آن‌ها از محل اعتبارات هزینه‌ای استانی پرداخت می‌شود، نیست.

نورانی با یادآوری حماسه رزمندگان اسلام در ۸ سال دفاع مقدس و پشتیبانی و همبستگی مردم در پشت‌جبهه‌ها، خاطرنشان کرد: ملت سرافراز ایران با استعانت از خداوند متعال و با اتحاد و یکپارچگی این روزها را نیز، عزتمندانه و با پیروزی پشت سر خواهند گذاشت.

