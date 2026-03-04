مدیرکل پست استان اعلام کرد؛

آدرس واحدهای پستی فعال در شیراز و شهرستان‌های فارس

مدیرکل پست استان فارس فهرست دفاتر و واحدهای پستی ارایه دهنده خدمات پستی استان در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، روح اله عباسی نام و آدرس واحدهای پستی فعال در شهر شیراز و واحدهای پستی فعال در شهرستان‌های استان را به شرح زیر اعلام کرد:

■ناحیه ۷۱۳ پستی شیراز واقع در پشت ارگ کریمخان زند

■ناحیه ۷۱۴ پستی شیراز واقع در بلوار هجرت نبش کوچه ۶

■ناحیه ۷۱۵ پستی شیراز(پست مرکزی شیراز) واقع در بلوار مدرس، خیابان پست

■ناحیه ۷۱۶ پستی شیراز واقع در بلوار سیبویه، چهارراه شاهزاده قاسم

■ناحیه ۷۱۷ پستی شیراز واقع در شهرک والفجر، میدان والفجر

■ناحیه ۷۱۸ پستی شیراز واقع در بلوار پاسداران، نبش شهید فلاحی

■ناحیه ۷۱۹ پستی شیراز واقع در خیابان وکلا

■دفتر پستی رحمت واقع در بلوار رحمت، روبروی شهرداری منطقه ۵

■دفتر پستی صدرا؛ واقع در شهر صدرا، خیابان دنا

واحدهای پستی فعال در شهرستان‌های استان

■آباده:خیابان . امام خمینی ـ خیابان شهید عباسپور 

■ارسنجان: خیابان ولیعصر جنوبی 

■استهبان: بلوار شهرداری، خیابان توحید  

■اقلید: بلوار مطهری، جنب جهاد سازندگی

■بوانات: خیابان امام خمینی، جنب بانک کشاورزی

■پاسارگاد:بلوار امام خمینی 

■جهرم:خیابان ۲۲بهمن، خیابان خیام 

■خرمبید:خیابان امام خیابان ولیعصر جنب حسینیه 

■خرامه:بلوار اصلی 

■خنج: چهارراه گروهان، خیابان پاسداران، کوچه پست 

■داراب: خیابان بهار آزادی 

■رستم: بلوار اصلی 

■زرقان: بلوار اصلی 

■زرین دشت: میدان شهدا، خیابان ولیعصر 

■سپیدان:خیابان امام خمینی، کوچه پست 

■سروستان:خیابان امام خمینی 

■فراشبند: میدان شهدا، خیابان سپاه 

■فسا: خیابان سلمان فارسی، خیابان پاسداران 

■فیروزآباد: خیابان مقدس، کوچه پست 

■قیروکارزین: خیابان فرهنگ، بلوار امام حسین (ع)

■کوار:بلوار اصلی 

■کازرون:خیابان امام خمینی، جنب مخابرات

■گراش: بلوار امام 

■لار:خیابان آیت اله خامنه ای، جنب شهرداری 

■اوز: بلوار امام

■لامرد: میدان امام خمینی 

■مرودشت: خیابان کمربندی، خیابان ولیعصر ۲

■نورآبادممسنی: خیابان شهید مدنی، روبروی پاسگاه

■ مهر:بلوار امام علی (ع) 

■ گله دار:بلوار امام خمینی

■نی ریز:خیابان قدس، کوچه پست  

گفتنی است ساعت کاری و خدمات‌دهی از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
