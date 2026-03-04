مدیرکل پست استان اعلام کرد؛
آدرس واحدهای پستی فعال در شیراز و شهرستانهای فارس
مدیرکل پست استان فارس فهرست دفاتر و واحدهای پستی ارایه دهنده خدمات پستی استان در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، روح اله عباسی نام و آدرس واحدهای پستی فعال در شهر شیراز و واحدهای پستی فعال در شهرستانهای استان را به شرح زیر اعلام کرد:
■ناحیه ۷۱۳ پستی شیراز واقع در پشت ارگ کریمخان زند
■ناحیه ۷۱۴ پستی شیراز واقع در بلوار هجرت نبش کوچه ۶
■ناحیه ۷۱۵ پستی شیراز(پست مرکزی شیراز) واقع در بلوار مدرس، خیابان پست
■ناحیه ۷۱۶ پستی شیراز واقع در بلوار سیبویه، چهارراه شاهزاده قاسم
■ناحیه ۷۱۷ پستی شیراز واقع در شهرک والفجر، میدان والفجر
■ناحیه ۷۱۸ پستی شیراز واقع در بلوار پاسداران، نبش شهید فلاحی
■ناحیه ۷۱۹ پستی شیراز واقع در خیابان وکلا
■دفتر پستی رحمت واقع در بلوار رحمت، روبروی شهرداری منطقه ۵
■دفتر پستی صدرا؛ واقع در شهر صدرا، خیابان دنا
واحدهای پستی فعال در شهرستانهای استان
■آباده:خیابان . امام خمینی ـ خیابان شهید عباسپور
■ارسنجان: خیابان ولیعصر جنوبی
■استهبان: بلوار شهرداری، خیابان توحید
■اقلید: بلوار مطهری، جنب جهاد سازندگی
■بوانات: خیابان امام خمینی، جنب بانک کشاورزی
■پاسارگاد:بلوار امام خمینی
■جهرم:خیابان ۲۲بهمن، خیابان خیام
■خرمبید:خیابان امام خیابان ولیعصر جنب حسینیه
■خرامه:بلوار اصلی
■خنج: چهارراه گروهان، خیابان پاسداران، کوچه پست
■داراب: خیابان بهار آزادی
■رستم: بلوار اصلی
■زرقان: بلوار اصلی
■زرین دشت: میدان شهدا، خیابان ولیعصر
■سپیدان:خیابان امام خمینی، کوچه پست
■سروستان:خیابان امام خمینی
■فراشبند: میدان شهدا، خیابان سپاه
■فسا: خیابان سلمان فارسی، خیابان پاسداران
■فیروزآباد: خیابان مقدس، کوچه پست
■قیروکارزین: خیابان فرهنگ، بلوار امام حسین (ع)
■کوار:بلوار اصلی
■کازرون:خیابان امام خمینی، جنب مخابرات
■گراش: بلوار امام
■لار:خیابان آیت اله خامنه ای، جنب شهرداری
■اوز: بلوار امام
■لامرد: میدان امام خمینی
■مرودشت: خیابان کمربندی، خیابان ولیعصر ۲
■نورآبادممسنی: خیابان شهید مدنی، روبروی پاسگاه
■ مهر:بلوار امام علی (ع)
■ گله دار:بلوار امام خمینی
■نی ریز:خیابان قدس، کوچه پست
گفتنی است ساعت کاری و خدماتدهی از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر است.