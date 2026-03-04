به گزارش ایلنا، روح اله عباسی نام و آدرس واحدهای پستی فعال در شهر شیراز و واحدهای پستی فعال در شهرستان‌های استان را به شرح زیر اعلام کرد:

■ناحیه ۷۱۳ پستی شیراز واقع در پشت ارگ کریمخان زند

■ناحیه ۷۱۴ پستی شیراز واقع در بلوار هجرت نبش کوچه ۶

■ناحیه ۷۱۵ پستی شیراز(پست مرکزی شیراز) واقع در بلوار مدرس، خیابان پست

■ناحیه ۷۱۶ پستی شیراز واقع در بلوار سیبویه، چهارراه شاهزاده قاسم

■ناحیه ۷۱۷ پستی شیراز واقع در شهرک والفجر، میدان والفجر

■ناحیه ۷۱۸ پستی شیراز واقع در بلوار پاسداران، نبش شهید فلاحی

■ناحیه ۷۱۹ پستی شیراز واقع در خیابان وکلا

■دفتر پستی رحمت واقع در بلوار رحمت، روبروی شهرداری منطقه ۵

■دفتر پستی صدرا؛ واقع در شهر صدرا، خیابان دنا

واحدهای پستی فعال در شهرستان‌های استان

■آباده:خیابان . امام خمینی ـ خیابان شهید عباسپور

■ارسنجان: خیابان ولیعصر جنوبی

■استهبان: بلوار شهرداری، خیابان توحید

■اقلید: بلوار مطهری، جنب جهاد سازندگی

■بوانات: خیابان امام خمینی، جنب بانک کشاورزی

■پاسارگاد:بلوار امام خمینی

■جهرم:خیابان ۲۲بهمن، خیابان خیام

■خرمبید:خیابان امام خیابان ولیعصر جنب حسینیه

■خرامه:بلوار اصلی

■خنج: چهارراه گروهان، خیابان پاسداران، کوچه پست

■داراب: خیابان بهار آزادی

■رستم: بلوار اصلی

■زرقان: بلوار اصلی

■زرین دشت: میدان شهدا، خیابان ولیعصر

■سپیدان:خیابان امام خمینی، کوچه پست

■سروستان:خیابان امام خمینی

■فراشبند: میدان شهدا، خیابان سپاه

■فسا: خیابان سلمان فارسی، خیابان پاسداران

■فیروزآباد: خیابان مقدس، کوچه پست

■قیروکارزین: خیابان فرهنگ، بلوار امام حسین (ع)

■کوار:بلوار اصلی

■کازرون:خیابان امام خمینی، جنب مخابرات

■گراش: بلوار امام

■لار:خیابان آیت اله خامنه ای، جنب شهرداری

■اوز: بلوار امام

■لامرد: میدان امام خمینی

■مرودشت: خیابان کمربندی، خیابان ولیعصر ۲

■نورآبادممسنی: خیابان شهید مدنی، روبروی پاسگاه

■ مهر:بلوار امام علی (ع)

■ گله دار:بلوار امام خمینی

■نی ریز:خیابان قدس، کوچه پست

گفتنی است ساعت کاری و خدمات‌دهی از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ ظهر است.

