خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت فرمانده گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه در اصفهان

شهادت فرمانده گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه در اصفهان
کد خبر : 1758246
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مستقر در اصفهان) در شامگاه یکشنبه دهم اسفند ۱۴۰۴ در نبرد با دشمن آمریکایی - صهیونی به خیل عظیم شهدا پیوست.

به گزارش ایلنا از  اصفهان، در حمله دشمن آمریکایی - صهیونی چهار نفر دیگر از هم‌رزمان سردار سرتیپ پاسدار عبدالحمید رهبر نیز به شهادت رسیده‌اند.

شهید محمد شاه نظری، شهید حسن طیاری، شهید حسن فروغی و شهید سید مصطفی طباطبایی دیگر پاسداران گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه بودند که شامگاه یکشنبه به فیض شهادت نائل آمدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل