شهادت فرمانده گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه در اصفهان
کد خبر : 1758246
فرمانده گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مستقر در اصفهان) در شامگاه یکشنبه دهم اسفند ۱۴۰۴ در نبرد با دشمن آمریکایی - صهیونی به خیل عظیم شهدا پیوست.
به گزارش ایلنا از اصفهان، در حمله دشمن آمریکایی - صهیونی چهار نفر دیگر از همرزمان سردار سرتیپ پاسدار عبدالحمید رهبر نیز به شهادت رسیدهاند.
شهید محمد شاه نظری، شهید حسن طیاری، شهید حسن فروغی و شهید سید مصطفی طباطبایی دیگر پاسداران گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه بودند که شامگاه یکشنبه به فیض شهادت نائل آمدند.