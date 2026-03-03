شهادت فرمانده گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، در حمله دشمن آمریکایی - صهیونی چهار نفر دیگر از هم‌رزمان سردار سرتیپ پاسدار عبدالحمید رهبر نیز به شهادت رسیده‌اند.

شهید محمد شاه نظری، شهید حسن طیاری، شهید حسن فروغی و شهید سید مصطفی طباطبایی دیگر پاسداران گروه ۱۵ خرداد نیروی زمینی سپاه بودند که شامگاه یکشنبه به فیض شهادت نائل آمدند.

انتهای پیام/