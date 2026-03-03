به گزارش ایلنا از قزوین، آزیتا اسدی در این ارتباط گفت: حواله توزیع اصله نهال اهدایی برای شهرداری‌ها و کارخانجات استان نیز صادر شده که در طول هفته درختکاری به آنان تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: توزیع اصله نهال رایگان در راستای طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال برای توسعه جنگل‌کاری‌های موثر و افزایش پوشش سطح گیاهی در مناطق شهری و صنعتی است.

مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین خاطرنشان کرد: این اقدام که همه ساله به مناسبت هفته درختکاری صورت می‌گیرد به منظور کمک به کاهش آلایندگی‌های هوا، بهبود منظر شهری و همچنین محیط‌های صنعتی صورت می‌گیرد.

اسدی تاکید کرد: علاوه بر این برای مشارکت عمومی شهروندان در حفظ محیط زیست، حدود 2 هزار اصله نهال نیز برای توزیع مستقیم در بین شهروندان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: توزیع نهال‌ها با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی در میان اقشار مختلف جامعه انجام می‌شود و امیدواریم با کاشت این تعداد نهال، گام موثری در راستای تحقق اهداف زیست‌محیطی استان برداشته شود.

انتهای پیام/