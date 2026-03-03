مدیرکل منابع طبیعی قزوین خبر داد؛

توزیع نیم‌میلیون اصله نهال رایگان در قزوین

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین از توزیع 500 هزار اصل نهال غیرمثمر رایگان به مناسبت آغاز هفته درختکاری در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، آزیتا اسدی در این ارتباط گفت: حواله توزیع اصله نهال اهدایی برای شهرداری‌ها و کارخانجات استان نیز صادر شده که در طول هفته درختکاری به آنان تحویل داده می‌شود.

وی ادامه داد: توزیع اصله نهال رایگان در راستای طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال برای توسعه جنگل‌کاری‌های موثر و افزایش پوشش سطح گیاهی در مناطق شهری و صنعتی است.

مدیرکل منابع طبیعی استان قزوین خاطرنشان کرد: این اقدام که همه ساله به مناسبت هفته درختکاری صورت می‌گیرد به منظور کمک به کاهش آلایندگی‌های هوا، بهبود منظر شهری و همچنین محیط‌های صنعتی صورت می‌گیرد.

اسدی تاکید کرد: علاوه بر این برای مشارکت عمومی شهروندان در حفظ محیط زیست، حدود 2 هزار اصله نهال نیز برای توزیع مستقیم در بین شهروندان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: توزیع نهال‌ها با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی در میان اقشار مختلف جامعه انجام می‌شود و امیدواریم با کاشت این تعداد نهال، گام موثری در راستای تحقق اهداف زیست‌محیطی استان برداشته شود.

