به گزارش ایلنا از اصفهان، سمیه کریمی روز دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه ها افزود: این مرکز با شماره تلفن سراسری ۱۴۸۰، در راستای حمایت‌های روانی جامعه، به صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به عموم مردم استان در شرایط بحرانی است.

وی با تأکید بر نقش محوری روانشناسان در مدیریت شرایط بحرانی، آرام‌سازی افکار عمومی و کاهش تنش‌های روانی جامعه اطهار داشت: این مرکز همانند عملکرد موفق خود در دوران جنگ ۱۲ روزه، اکنون نیز با تمام توان در خدمت مردم عزیز است.

مدیرکل بهزیستی اصفهان افزود: این اقدام به طور کامل رایگان است و با هدف ارتقا تاب‌آوری روانی و آموزش راهکارهای مؤثر مدیریت اضطراب و دستیابی به آرامش در جامعه صورت می‌گیرد.

