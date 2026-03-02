خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعال شدن «صدای مشاور» بهزیستی اصفهان به صورت شبانه‌روزی در ایام جنگ

کد خبر : 1757801
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بهزیستی اصفهان از فعال شدن مرکز «صدای مشاور» این سازمان در استان در زمان بحران کنونی به صورت شبانه روزی خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سمیه کریمی روز دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه ها افزود: این مرکز با شماره تلفن سراسری ۱۴۸۰، در راستای حمایت‌های روانی جامعه، به صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به عموم مردم استان در شرایط بحرانی است.

وی با تأکید بر نقش محوری روانشناسان در مدیریت شرایط بحرانی، آرام‌سازی افکار عمومی و کاهش تنش‌های روانی جامعه اطهار داشت: این مرکز همانند عملکرد موفق خود در دوران جنگ ۱۲ روزه، اکنون نیز با تمام توان در خدمت مردم عزیز است.

مدیرکل بهزیستی اصفهان افزود: این اقدام به طور کامل رایگان است و با هدف ارتقا تاب‌آوری روانی و آموزش راهکارهای مؤثر مدیریت اضطراب و دستیابی به آرامش در جامعه صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
