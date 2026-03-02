شهادت یک کودک دو ساله در حمله آمریکایی ـ صهیونی به لامرد فارس / آمار شهدا به ۲۰ تن رسید

به گزارش ایلنا، علی علیزاده گفت: تین کودک بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان به شهادت رسید.

وی ادامه داد: در حمله آمریکایی ـ صهیونی به اماکن عمومی و ورزشی شهرستان لامرد در روز شنبه، نهم اسفند ۱۸ نفر شهید و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند.

وی افزود: دو نفر دیگر در بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیدند که آخرین شهید آیسا برزگر یک کودک دو ساله بود.

علیزاده با بیان اینکه از ۱۰۰ نفر مجروح، ۴۸ نفر در بیمارستان بستری شدند، گفت: در حمله آمریکایی ـ صهیونی چهار موشک به اماکنی نظیر منزل مسکونی، سوپر مارکت، سالن ورزشی و مدرسه مورد اصابت قرار گرفتند.