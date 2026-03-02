سهمیه آرد نانوایی های آذربایجان غربی افزایش یافت/فعالیت ۲و۳شیفته برخی خبازی ها در استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از تخصیص آرد ترمیمی به نانوایی های استان برای کاهش صفهای نانوایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد رضا اصغری گفت: با ذخیره سازی مناسب گندم و آرد توسط کارخانجات آرد استان، هیچ نگرانی از بابت تامین آرد و نان مردم در استان وجود ندارد.
اصغری افزود: در این راستا، تخصیص آرد ترمیمی به تمام شهرستانهای استان صورت گرفته است و برای دو شیفته کردن واحدهای نانوایان شهرستان ارومیه اقدام شده است.
وی ادامه داد: همچنین، سه شیفته نمودن ۳۰ واحد نانوایی در مراکز پرتراکم شهرستانها و افزایش سهمیه آرد واحدهای نانوایی آزاد پز نیز انجام شده است.
اصغری تاکید کرد: با توجه به وجود ذخیره گندم و آرد مناسب توسط کارخانجات آرد استان، هیچ نگرانی از بابت تامین آرد و نان مردم شریف استان وجود ندارد و توصیه میگردد مردم به مقدار مورد نیاز خرید کنند و از خرید هیجانی خودداری کنند.