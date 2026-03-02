سهمیه آرد نانوایی های آذربایجان غربی افزایش یافت/فعالیت ۲و۳شیفته برخی خبازی ها در استان

به گزارش ایلنا، محمد رضا اصغری گفت: با ذخیره سازی مناسب گندم و آرد توسط کارخانجات آرد استان، هیچ نگرانی از بابت تامین آرد و نان مردم در استان وجود ندارد.

اصغری افزود: در این راستا، تخصیص آرد ترمیمی به تمام شهرستان‌های استان صورت گرفته است و برای دو شیفته کردن واحدهای نانوایان شهرستان ارومیه اقدام شده است.

وی ادامه داد: همچنین، سه شیفته نمودن ۳۰ واحد نانوایی در مراکز پرتراکم شهرستان‌ها و افزایش سهمیه آرد واحدهای نانوایی آزاد پز نیز انجام شده است.

اصغری تاکید کرد: با توجه به وجود ذخیره گندم و آرد مناسب توسط کارخانجات آرد استان، هیچ نگرانی از بابت تامین آرد و نان مردم شریف استان وجود ندارد و توصیه می‌گردد مردم به مقدار مورد نیاز خرید کنند و از خرید هیجانی خودداری کنند.

