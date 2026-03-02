سیاست داخلی ۱۱ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۱:۴۱

فرمانده مرزبانی استان ایلام خبر داد:

شهادت 4 مرزبان پاسگاه‌های مرزی مهران در پی حمله شبانه دشمن / 4 نفر دیگر زخمی شدند

فرمانده مرزبانی استان ایلام به هجوم آمریکا و رژیم صهیونیستی به مرزهای استان اشاره کرده و گفت: در پی حمله شامگاه یکشنبه 10 اسفند ماه سال 1404 دشمن به پاسگاه‌های مرزی مهران، 4 مرزبان به شهادت رسیدند و 4 مرزبان دیگر نیز زخمی شدند.