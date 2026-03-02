فرمانده مرزبانی استان ایلام خبر داد:
شهادت 4 مرزبان پاسگاههای مرزی مهران در پی حمله شبانه دشمن / 4 نفر دیگر زخمی شدند
فرمانده مرزبانی استان ایلام به هجوم آمریکا و رژیم صهیونیستی به مرزهای استان اشاره کرده و گفت: در پی حمله شامگاه یکشنبه 10 اسفند ماه سال 1404 دشمن به پاسگاههای مرزی مهران، 4 مرزبان به شهادت رسیدند و 4 مرزبان دیگر نیز زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، سردار علی ندرخانی افزود: ساعت 21:30 امشب 2 پاسگاه مرزی در شهرستان مهران مورد حمله موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حملات پاسگاههای مرزی «بهرامآباد» و «دوچشمه» هنگ مرزبانی مهران مورد اصابت قرار گرفتند.
وی به حمله هوایی در هنگ مرزبانی مهران اشاره کرده و ادامه داد: بامداد امروز یکشنبه 10 اسفند ماه نیز هنگ مرزبانی مستقر در ورودی پل زائر مهران مورد حمله دشمن قرار گرفت. در این حمله 21 مرزبان به شهادت رسیدند و 21 مرزبان نیز زخمی شدند.