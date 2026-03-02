فرمانده مرزبانی استان ایلام خبر داد:

شهادت 4 مرزبان پاسگاه‌های مرزی مهران در پی حمله شبانه دشمن / 4 نفر دیگر زخمی شدند

فرمانده مرزبانی استان ایلام به هجوم آمریکا و رژیم صهیونیستی به مرزهای استان اشاره کرده و گفت: در پی حمله شامگاه یکشنبه 10 اسفند ماه سال 1404 دشمن به پاسگاه‌های مرزی مهران، 4 مرزبان به شهادت رسیدند و 4 مرزبان دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، سردار علی ندرخانی افزود: ساعت 21:30 امشب 2 پاسگاه مرزی در شهرستان مهران مورد حمله موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حملات پاسگاه‌های مرزی «بهرام‌آباد» و «دوچشمه» هنگ مرزبانی مهران مورد اصابت قرار گرفتند.

وی به حمله هوایی در هنگ مرزبانی مهران اشاره کرده و ادامه داد: بامداد امروز یکشنبه 10 اسفند ماه نیز هنگ مرزبانی مستقر در ورودی پل زائر مهران مورد حمله دشمن قرار گرفت. در این حمله 21 مرزبان به شهادت رسیدند و 21 مرزبان نیز زخمی شدند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل