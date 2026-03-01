هشدار سطح نارنجی هواشناسی در مازندران/ ارتفاعات استان برفی و بارانی میشود
ادارهکل هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح نارنجی (شماره ۲۵)، نسبت به نفوذ و فعالیت سامانه سرد بارشی در ارتفاعات استان و احتمال اختلال در تردد جادهای هشدار داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجزیه و تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که از اواسط روز دوشنبه ۱۱ اسفند تا اواخر وقت سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، مناطق بالادست و کوهستانی استان تحت تأثیر یک سامانه فعال بارشی قرار خواهند گرفت.
این سامانه که عمدتاً ارتفاعات مرکزی و شرقی استان را تحت تأثیر قرار میدهد، با بارش باران و برف، پدیده مه، وزش باد نسبتاً شدید، کولاک و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود. کارشناسان هواشناسی نسبت به کاهش دید، لغزندگی جادهها، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و احتمال خسارت به سازههای کممقاوم هشدار دادهاند.
با توجه به پیشبینی افزایش حجم آب رودخانهها و اختلال در ترددهای جادهای، تیمهای راهداری جهت عملیات برفروبی در محورهای مواصلاتی کوهستانی در حالت آمادهباش قرار دارند. همچنین توصیه شده است که شهروندان در مصرف حاملهای انرژی مدیریت لازم را اعمال کنند.
پرهیز از ترددهای غیرضروری: در صورت ضرورت سفر به مناطق کوهستانی، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی الزامی است.
ممنوعیت صعود: از هرگونه فعالیت کوهنوردی در این بازه زمانی جداً خودداری شود.
ایمنسازی ابنیه: مستحکمسازی سازههای موقت و سستبنیان در دستور کار قرار گیرد.
دوری از رودخانهها: از اسکان و توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها پرهیز شود.