ارومیه یکپارچه عزا و ماتم شد/ پرچم عزا در میدان انقلاب به اهتزاز در آمد

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم سوگواری شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی یکشنبه همزمان با اعلام ۴۰ روز عزای عمومی از سوی هیات دولت، با حضور عزاداران در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار شد.

از لحظه انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب، مردم ارومیه در میدان انقلاب این شهر تجمع کرده و به سوگواری پرداختند.

عزاداران حاضر، بعد از به اهتزاز درآمدن پرچم عزا در میدان انقلاب ارومیه به سمت مصلای امام خمینی این شهر رهسپار شدند و با سردادن شعارهای محوری «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، نفرت خود را از عاملان این ضایعه ابراز کرده و بر پایبندی به آرمان‌های رهبر شهید تأکید کردند.

همچنین مراسم عزاداری خیابانی از ساعت ۱۶ امروز در خیابان امام خمینی ارومیه و مسیر میدان ولایت فقیه به سمت میدان انفلاب برگزار خواهد شد.

